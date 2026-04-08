Residente del Hospital Infantil de México denuncia acoso laboral sexual por parte de director

Una residente del Hospital Infantil de México denuncia acoso laboral sexual y hostigamiento por parte del director Adrián Chávez. Los hechos descritos, incluyen conductas no deseadas, hostigamiento a través de redes sociales y el envío de obsequios.

Se hace un llamado a la comunidad médica para evitar normalizar ese tipo de conductas y a las autoridades de la Secretaria de Salud para investigar ese hecho: Sindicato de trabajadores del HIM.

Denuncian acoso laboral y sexual en el Hospital Infantil de México

La comunidad de médicas y médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez emitió un comunicado en el que expresa su indignación y solidaridad ante la denuncia formal presentada por una médica residente de la institución.

De acuerdo con el documento, la residente identificada como Dra. (N.), señaló una situación persistente de acoso laboral, sexual y hostigamiento por parte del director, Adrián Chávez.

Entre los hechos descritos se mencionan conductas no deseadas, hostigamiento a través de redes sociales y el envío de obsequios, incluso tras negativas reiteradas.

Una residente del Hospital Infantil de México denuncia acoso laboral, sexual y hostigamiento por parte del director Adrián Chávez.



Los hechos descritos incluyen conductas no deseadas, hostigamiento a través de redes sociales y el envío de obsequios.



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El comunicado subraya que estas conductas son inaceptables y vulneran los principios básicos de ética, respeto y seguridad que deben regir en el hospital. Asimismo, advierte sobre la importancia de no normalizar este tipo de situaciones dentro del entorno médico.

La comunidad médica manifestó su respaldo a la denunciante y señaló que ningún profesional de la salud debe enfrentar represalias por denunciar violencia laboral.

En el documento se hace un llamado a diversas autoridades, para que se realice una investigación transparente, imparcial y expedita, y se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación denuncian acoso laboral

En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), uno de los centros médicos más reconocidos del país, enfrentó serias acusaciones de acoso y hostigamiento laboral.

Un grupo de médicos especialistas aseguró que, tras denunciar los abusos, sufrieron represalias directas por parte de la administración.

Entre los afectados se encuentran el cirujano plástico Erick Márquez y la ortopedista y traumatóloga Anell Olivos, quienes relatan haber vivido situaciones de hostigamiento, abuso de poder y decisiones médicas restringidas por órdenes superiores.