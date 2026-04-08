La fecha límite para hacer el examen de inglés para el Pase Reglamentado UNAM 2026

Los aspirantes al Pase Reglamentado UNAM 2026 corren contra el reloj para cumplir con el requisito del examen de inglés. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establece fechas clave que definen el acceso a sus licenciaturas sin examen de admisión tradicional.

Miles de egresados de bachillerato aprovechan esta vía cada año para ingresar a carreras demandadas como Derecho, Medicina o Ingeniería. Te explicamos la fecha límite y los requisitos.

¿Hasta qué día tengo para el examen de inglés del Pase Reglamentado?

La UNAM fija una fecha límite estricta para presentar el examen de inglés en el Pase Reglamentado 2026. La convocatoria establece desde el 6 y hasta el 15 de abril de 2026 para poder responder el examen diagnóstico de lengua inglesa.

Cabe recordar que estará disponible las 24 horas del día en Tu sitio, la plataforma de la UNAM para registrar todo lo correspondiente al Pase Reglamentado.

El examen diagnóstico de inglés sólo es para saber el nivel de conocimientos que los aspirantes tienen sobre este idioma y no influirá en la solicitud de Pase Reglamentado 2026 para asignar carrera, plantel, turno o grupo.

Lista de requisitos para el Pase Reglamentado UNAM 2026

Cumple estos requisitos clave para postularte al Pase Reglamentado UNAM 2026:

Realizar el examen diagnóstico de inglés.

Responder la encuesta de datos estadísticos.

Responder la pregunta sobre discapacidad. En caso de responder “Sí”, será necesario responder un cuestionario.

Registrar la solicitud de Pase Reglamentado, confirmar el registro y opciones de carrera, así como obtener cita para actualización de fotografía, firma digitalizada y huella digital.

Vale la pena señalar que la impresión de la cita deberá ser en una hoja tamaño carta.

¿Cómo y dónde me registro para el pase a la licenciatura UNAM sin examen?

Inicia tu registro en el portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM. Accede a la sección de Pase Reglamentado 2026 con tu número de cuenta y NIP con el que ingresas al SIAE para consultar el historial académico. En esa plataforma es donde realizarás el registro y responderás los cuestionarios.

El registro comenzó el 6 de abril y podrá ser realizado hasta las 23:59 horas del 15 de abril de 2026.