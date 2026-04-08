Los eclipses solares más largos de la historia: ¿Qué tan cerca está el de este 2026 de romper el récord?

La fascinación que sentimos por los eclipses solares trasciende la simple curiosidad científica; es una respuesta instintiva ante el momento exacto en que el orden inmutable del cielo parece romperse.

Durante siglos, estos fenómenos han representado la intersección perfecta entre el asombro y el conocimiento. Ya sea por la extraña oscuridad que detiene el tiempo o por la precisión matemática que permite predecirlos con siglos de antelación, los eclipses nos conectan con una herencia histórica de observadores que, al igual que nosotros, han levantado la vista para intentar descifrar los misterios más profundos del cosmos.

El límite de la física: ¿Cuánto puede durar la oscuridad total?

La duración de los eclipses solares totales es sumamente variable, pudiendo oscilar desde apenas 10 segundos hasta un máximo teórico de siete minutos y medio.

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Sin embargo, dentro de un extenso análisis que abarca 12 mil años —desde el 4000 a.C. hasta el 8000 d.C.—, hay una fecha que destaca sobre todas las demás: el 16 de julio de 2186. Ese día, la Tierra experimentará el eclipse más largo del que se tenga registro calculado, alcanzando una duración de 7 minutos y 29 segundos.

Este evento histórico no solo será notable por su tiempo, sino también por su ubicación. Se prevé que la franja de totalidad atraviese los territorios de Colombia, Venezuela y Guyana, permitiendo que esta zona del continente sea testigo de un récord astronómico que no se repetirá en milenios.

El Top 3 de los eclipses más largos registrados.

De acuerdo con los registros técnicos de la NASA en el catálogo que proporcionas (que corresponde a los eclipses lunares del siglo IV), y cruzando esos datos con el catálogo general de cinco milenios, este es el Top 3 de los eclipses solares totales más largos de la historia registrados por la institución:

1. 15 de junio de 743 a. C. (El récord histórico)



Duración: 7 minutos y 28 segundos .

. Dato clave: Según los cálculos de la NASA, es el eclipse solar total más largo del que se tiene registro en la antigüedad. Ocurrió en el Océano Índico y es el que más se ha acercado al límite teórico máximo de la física.

2. 7 de agosto de 54 d. C.



Duración: 7 minutos y 22 segundos .

. Dato clave: Este fenómeno ocurrió en pleno Imperio Romano (año del ascenso de Nerón). La cercanía extrema de la Luna a la Tierra en ese momento hizo que la oscuridad total fuera excepcionalmente prolongada.

3. 20 de junio de 1955



Duración: 7 minutos y 08 segundos .

. Dato clave: Es el eclipse más largo de la era moderna. Cruzó el sudeste asiático y Filipinas. Ningún eclipse solar observado con telescopios y cámaras modernas ha superado esta marca hasta hoy.

Factores que determinan la duración (según la NASA)

Para que un eclipse sea excepcionalmente largo, deben coincidir tres factores físicos: