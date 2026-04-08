Credencial Universal de Salud: documentos necesarios y fechas clave para registrarte

Para registrarte a la Credencial Universal de Salud es necesario presentar documentos básicos de identificación y cumplir con las fechas establecidas por las autoridades. Este documento busca facilitar el acceso a servicios médicos.

Registro: fechas y dónde acudir para tener la Credencial Universal de Salud

El registro para la Credencial Universal de Salud se realizará del 13 al 30 de abril, iniciando con personas de 85 años y más.

El trámite podrá hacerse en los 2,059 módulos de la Secretaría del Bienestar, cuya ubicación está disponible en la página oficial, en un horario de lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas.

El proceso será gradual, de acuerdo con la primera letra del apellido, por lo que es importante acudir en la fecha asignada.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, informamos que en abril inicia el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud.



Del 13 al 30 de abril se registrará a las personas de 85 años o más, y se realizará conforme a la letra del primer… pic.twitter.com/QcOBHcFU6n — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 7, 2026

Estos son los documentos que necesitas para tener la credencial

Para completar el registro y tener la Credencial Universal de Salud, es indispensable contar con los siguientes documentos a la mano:



Identificación oficial

Documento probatorio de identidad

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto.

La credencial funcionará como identificación oficial y permitirá a las personas atenderse en instituciones públicas como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, como parte del nuevo Servicio Universal de Salud.

Calendario de registro para la Credencial Universal de Salud

Este trámite se realizará de manera gradual, de acuerdo con el rango de edad y de acuerdo con la primera letra del primer apellido; conoce cuáles son las fechas del calendario:

