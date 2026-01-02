¡El clima no coopera! Frío, lluvias y viento para el segundo día del 2026 en México
El clima no da tregua al iniciar 2026. Lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y bancos de niebla marcarán las próximas horas en varias regiones de México.
El segundo día de 2026 estará marcado por condiciones meteorológicas contrastantes en México. De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional , durante las próximas horas se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, además de ambiente frío a muy frío con heladas en amplias regiones del país.
Durante la noche y madrugada del viernes, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 dejará de afectar al territorio nacional; sin embargo, un canal de baja presión en el sureste mantendrá lluvias y chubascos, así como viento de componente norte con rachas de hasta 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas.
Para este viernes 2 de enero, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias en el occidente, sur y sureste del país, mientras que una circulación anticiclónica reducirá la probabilidad de precipitaciones en el resto del territorio, aunque persistirá el ambiente frío con heladas y bancos de niebla al amanecer.
Lluvias y chubascos en varias regiones del país
El pronóstico indica intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Baja California, Jalisco, Colima y Quintana Roo.
🌧️ Lluvias durante la noche y madrugada— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026
De acuerdo con información de @conagua_clima, durante esta noche y madrugada del viernes un canal de baja presión en el sureste mexicano generará lluvias y chubascos en esa región. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico… pic.twitter.com/lRx0QGECht
Las autoridades advierten que estas precipitaciones, combinadas con bancos de niebla, podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, mientras que las rachas de viento fuerte representan riesgo por la posible caída de árboles y anuncios publicitarios.
Estas serán las temperaturas mínimas y máximas en México el 2 de enero de 2026
En cuanto a temperaturas mínimas, se esperan heladas intensas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con valores de hasta -10 grados, así como temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
En contraste, durante la tarde se prevén temperaturas máximas de hasta 40 grados en estados del Pacífico como Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, reflejando un marcado contraste térmico en el país.
Pronóstico del clima para la capital y el Estado de México este 2 de enero de 2026
En el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, sin lluvias en la Ciudad de México , con temperaturas de 6 a 24 grados, mientras que en Toluca se prevén mínimas cercanas a 1 grado.
En esta temporada de #frío atiende las recomendaciones que Ollin, el Chapulín de la Prevención, tiene para ti.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026
▶️ Cubre nariz y boca
▶️ Usa ropa abrigadora
▶️ Evita cambios bruscos de temperatura
▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PqiJpIxG56