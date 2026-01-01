Doble alerta por bajas temperaturas en CDMX: estas alcaldías podrían llegar a 1 °C

La Ciudad de México ( CDMX ) volverá a despertar congelada este viernes 2 de enero. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta por frío extremo en varias alcaldías de la capital debido a temperaturas que podrían llegar hasta 1 grado Celsius.

¿En qué alcaldías de CDMX hay alerta amarilla y naranja por frío?

Autoridades activaron la Alerta Amarilla y Alerta Naranja por bajas temperaturas a partir de las 00:00 y hasta las 8:00 de la mañana.

Alcaldías con Alerta Amarilla por frío

En estas zonas se espera un amanecer con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alcaldía con Alerta Naranja por frío extremo

Aquí el frío no perdona. En zonas altas de Tlalpan se activó la Alerta Naranja, ya que el termómetro podría bajar de 1 a 3 grados Celsius.

Esto implica riesgo mayor de hipotermia, especialmente para personas adultas mayores y menores. Así que, te recomendamos salir bien abrigado de tu casa.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 02/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2NfyMm9BNF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

¿Hasta cuándo termina el frío en la CDMX?

Aunque muchos ya cuentan los días para guardar la poderosa cobija del tigre, la realidad es que no existe una fecha fija, ya que el frío va para largo, y se podría extender a un par de semanas más.

Hay que recordar que la temporada de frentes fríos termina oficialmente en mayo de 2026, donde se prevén alrededor de 58 sistemas en total. No obstante, con el inicio de la primavera 2026, el termómetro irá subiendo poco a poco.

En febrero loco, también se espera el ingreso de masas de aire polar que mantendrán las madrugadas heladas en la capital.

⚠️ ¡Evitemos intoxicación por monóxido de carbono!

▶️ Si utilizas anafres, colócalos en un lugar ventilado

▶️ Realiza mantenimiento y ubica tus instalaciones de gas en el exterior

▶️ Mantén ventilada la cocina

▶️ Coloca tu calentador a un metro de distancia de materiales… pic.twitter.com/iS2CnjKxNa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

¿Cómo protegerse del frío y evitar enfermedades?

Con el fin de evitar enfermedades y otro tipo de complicaciones, aquí van recomendaciones básicas para sobrevivir al frío:

