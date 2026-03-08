Fuerte granizada provoca colapso de techo en Lienzo Charro de San Pedro Huaquilpan, Hidalgo

Varias personas resultaron lesionadas luego de que una fuerte granizada provocara el colapso del techo en el Lienzo Charro de San Pedro Huaquilpan, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.

Primeros reportes indican que la estructura se vino abajo cuando un grupo de escaramuzas se encontraba ensayando, por lo que tuvieron que ser trasladadas de emergencia a una clínica del estado.

Granizada en Zapotlán provoca afectaciones en Hidalgo

Las calles del municipio hidalguense quedaron cubiertas de blanco luego de la fuerte lluvia del pasado viernes 6 de marzo, provocando severas afectaciones como el colapso en Lienzo Charro.

Entre los lesionados, autoridades informaron que fueron nueve escaramuzas y dos entrenadores del grupo "Escaramuzas Rancho Santa María", algunos de los cuales presentaron fracturas expuestas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSP Hidalgo) indicó que se brindó apoyo a las personas que se encontraban en el lugar, así como el traslado de 6 personas a un nosocomio para su observación médica.

¿Por qué se derrumbó el techo del Lienzo Charro?

En las imágenes difundidas se puede observar el estado en el que quedó el recinto, por lo que autoridades investigan si el daño se debió a las condiciones en que se encontraba la estructura de acero.

La Federación Mexicana de Charrería detalló en un comunicado que expresa su solidaridad con la comunidad charra de San Pedro Huaquilpan, Hidalgo, tras el desafortunado incidente ocurrido en el Lienzo Charro José Velázquez de esa comunidad.

Asimismo, deseó una pronta y completa recuperación a las integrantes que resultaron lesionadas, así como tranquilidad para sus familias y compañeros de equipo.

¿Qué se sabe de los lesionados?

Medios locales informaron que la campeona estatal de escaramuzas sufrió fracturas expuestas y fue intervenida quirúrgicamente en un hospital de Pachuca.

Para el sábado 7 de marzo, solo dos personas permanecían a la espera de ser dadas de alta, mientras que el resto presentó lesiones menores.

En cuanto al recinto, la zona permanece acordonada por Protección Civil para evitar riesgos mayores. Se espera que en los próximos días la asociación se reúna para la evaluación técnica.

Autoridades del municipio informaron que también se trabaja en un plan para la rehabilitación del lugar, ya que este espacio es considerado uno de los puntos emblemáticos para la práctica de la charrería en la región.