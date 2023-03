Mónica no tiene acta de nacimiento y podrían dar en adopción a su bebé

Mónica de la Cruz de 21 años de edad tuvo a su pequeño hijo hace una semana en el Hospital General de Saltillo, Coahuila y hasta ahora no puede verlo porque ella no cuenta con un acta de nacimiento.

Hospital impide entrega de bebé a madre por no tener documentos

Junto a su hermana y su cuñado se encuentran en Saltillo, Coahuila, apoyándola para que pueda recuperara a su bebé de una semana de nacido.

La familia manifiesta poca colaboración de las autoridades para que Mónica pueda estar con su hijo que nació de 36 semanas y media.

Tanto Mónica como su hermana Tania dicen que en el Hospital General de Saltillo amenazaron con poner al bebé en adopción si no arreglan la situación legal de la madre originaria de Tabasco.

-¿Usted no puede ver a su bebé? -se le preguntó

-No, no la puedo ver -respondió la joven quien rompió en llanto.

Mónica de la Cruz dio a luz hace una semana en el Hospital General de Saltillo pero hasta el día de hoy no ha vuelto a ver a su hijo, apenas tiene 21 años de edad y es originaria de Tabasco, su situación se complica ya que no está registrada como ciudadana y no tiene acta de nacimiento, por ello no puede estar con su bebé.

“Me dicen que no tengo permiso que todavía me van a decir”, dice impotente.

Tania de la Cruz, hermana de Mónica explica:

“El problema es que ella no tiene documentación, ni acta de nacimiento y nosotros estuvimos tocando puertas para que nos apoyaran para que no sucediera esta caso que tenemos de que nos retirarán al recién nacido. Ella tiene que amamantar a su bebé, el niño nació de 36.5 semanas no llegó a los 39, por fortuna pues él no está enfermo”, refirió.

Amenazan a Mónica con dar a bebé en adopción

Incluso, tanto Mónica como Tania dicen que las autoridades del Hospital General de Saltillo ya las amenazaron con poner al bebé en adopción si no arreglan la situación legal de la madre.

Pasan las horas y mientras la joven madre busca apoyo para ver a su hijo el bebe está resguardado ya en casa hogar viviendo sus primeros días sin la leche materna y sin calor de su madre.

El cuñado de Mónica relata que los han tratado de forma discriminatoria y les han dicho que nos los puedes ayudar porque son tabasqueños, “nos dijeron que teníamos que hacer el proceso en Villahermosa, Tabasco”, refiere.