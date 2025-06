La verdad del Tren Maya: El hotel de lujo a costa de la selva y sus pueblos

Miles de indígenas mayas fueron obligados a abandonar sus tierras ancestrales en la selva de Calakmul, tras la modificación del decreto que protegía esta reserva de la biosfera. Ahora, un hotel de lujo administrado por militares, parte del Tren Maya, se construyó en el núcleo de esta zona protegida.

Las comunidades desplazadas denuncian la violación de sus derechos, la falta de agua potable y el riesgo para su principal actividad económica: la apicultura. Este conflicto refleja el impacto social y ambiental de las obras morenistas en la región.

Desplazamiento forzado de comunidades mayas

Miles de indígenas mayas fueron sacados de sus tierras ancestrales en medio de la selva. Nicolás Moreno, indígena maya, denuncia: “Como indígena, nos sacaron de ahí, fue violado nuestro derecho, porque fuimos antes en tiempo, en derecho”.

La zona, establecida en 1989 como Reserva de la Biosfera, fue modificada en 2022 para permitir la construcción de un hotel de lujo administrado por militares, parte integral del Tren Maya.

Michel Duhart, integrante de Sélvame del Tren, señala: “Y metieron ahí un hotel donde no podría y no debería haber actividad humana por respeto al santuario que es esa selva per se, la selva de Calakmul, se atrevieron a vulnerarla cuando lo que tuvieron que haber hecho es protegerla”.

Crisis hídrica para las comunidades desplazadas

A las comunidades les prometieron agua, pero llevan años careciendo de este recurso esencial. Una empleada del hotel explica: “De aquí tienen que traer agua en pipa, la pipa viene de allá de Calakmul o de aquí del otro lado y ahora que hicieron el Tren Maya igual sufrimos demasiado de agua porque el agua que tenían que repartirle a las comunidades se la daban a la obra”.

Nicolás Moreno agrega: “Nos están quitando el agua para que ellos la tengan, aquí, si ves como nosotros, aquí estamos sufriendo del agua, agua aquí no existe, si llueve, tenemos agua, tenemos que colectar”.

Apicultura en riesgo por las obras del Tren Maya

Jerónima López, indígena maya, advierte: “Tanto ruido que empezó en los trabajos y todo eso, pues ahuyentó mucho lo que es la apicultura, cerca de la vía, está lo que es la cueva del murciélago, y ojalá que no se llegue a desplomar por tanta vibración que está pasando por lo del tren, gracias a los murciélagos, existe la polinización y a la cual ahí proveemos igual nosotros para las abejas, de ahí sacan ellos para que haya miel y haya polen para nuestro consumo y nuestra venta también”.

Nicolás Moreno, quien apoyó inicialmente al presidente, crítica: “Yo voté por López Obrador, pero vi todo este juego, yo con Sheibaum, yo le dije, hasta aquí, ya no más porque yo estoy viendo cómo acomodaron su tejemaneje, el derecho del pueblo está vulnerable, con esta farsa que se hizo”.

Las obras del morenismo dejan sin agua a los más pobres y amenazan con destruir el sustento de comunidades enteras.