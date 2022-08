Destituyen a profesor por acoso y maltrato en UAAAN de Coahuila

Estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” (UAAAN) bloquearon el acceso a las instalaciones del campus Saltillo, en Coahuila en protesta contra el profesor Marco Adán Juárez Verdayes, a quien acusan de cometer actos de acoso y presión contra los alumnos y que habrían orillado al suicidio de uno de sus compañeros el viernes pasado.

A la protesta se sumó Óscar González padre del alumno que se quitó la vida: “Mi hijo se suicidó el viernes y me duele mucho en el alma y estoy aquí con ustedes para apoyar su causa”.

Los estudiantes tomaron la escuela en protesta por el acoso del profesor cerraron la institución y con pancartas solicitaron su destitución.

Fernanda Saucedo, una de las estudiantes participantes en la movilización indicó: “yo pienso que nuestros compañeros a lo mejor tienen problemas en su casa o no sé, vienen y se refugian aquí en la escuela y a lo mejor nos dicen que es nuestra segunda casa supuestamente vienen aquí y vienen a recibir el mismo trato y a mi la verdad no se me hace justo que no hagan nada”.

El profesor Marco Adán Juárez Verdayes tenía a cargo la Coordinación del Programa de Biotecnología en la UAAAN y mediante un pliego petitorio realizado por la sociedad estudiantil, fue señalado de acoso escolar y malos tratos a los alumnos a quienes incluso humilla públicamente.

Óscar González Guardiola, padre de Óscar “N”, quien lamentablemente se suicidó el viernes, acudió hasta las instalaciones y exigió justicia y dijo que lo hizo para que no se presenten más muertes de estudiantes derivadas de malos tratos por docentes.

Separan del cargo al profesor

Horas después de la protesta estudiantil, el rector de la UAAAN Mario Ernesto Vázquez Badillo dio a conocer que el catedrático que impartía Biotecnología será destituido totalmente dentro de un tiempo y en tanto se investiga su comportamiento.

Pero mientras tanto, fue retirado de forma inmediata del puesto de coordinador del programa de Biotecnología.

De acuerdo con familiares y ex compañeros del estudiante fallecido, el profesor se burlaba y humillaba al joven.