Hallan 2 cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión en Colombia

La aerolínea Avianca informó el sábado del hallazgo de los cadáveres de dos personas que viajaban de forma irregular en el tren de aterrizaje de una avión de la empresa colombiana.

Los dos hombres fueron encontrados cuando el avión fue enviado a mantenimiento el viernes 6 de enero, luego de que el vuelo AV116 de la ruta Santiago de Chile-Bogotá llegó al aeropuerto de El Dorado, en la capital de Colombia, dijo la empresa Avianca en un comunicado.

La Aeronautica Civil de Colombia informó que el mencionado vuelo aterrizó en la capital de Colombia a las 7:55 de la noche. Tanto las autoridades colombianas como chilenas ya iniciaron un proceso para determinar como llegaron estas personas hasta el tren de aterrizaje.

Sobre el caso, la fiscalía de Colombia informó que aparentemente se trata de dos ciudadanos de Republica Dominicana con edades de entre 15 y 20 años, de acuerdo a documentos encontrados en la maleta de uno de ellos donde también había monedas dominicanas.

"El hallazgo se dio cuando se disponían a realizar el mantenimiento reglamentario al tren de aterrizaje que se efectúa cada 10 días. El último (...) se realizó el 27 de diciembre pasado", explicó la fiscalía de Colombia.

Los cadáveres de los polizones, que posiblemente abordaron el avión el 3 de enero en Punta Cana, Republica Dominicana, estaban en avanzado estado de descomposición, presentaban quemaduras, tenían escarcha y estaban congelados, agregó.

Hasta ahora no está claro si las personas eran migrantes.

El inusual hallazgo en el tren de aterrizaje del avión de Avianca ocurre en momentos en que en varios países de América hay un aumento de la migración indocumentada, que buscar ir principalmente a Estados Unidos y que suele arriesgar su vida en el intento.