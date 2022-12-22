Población en Estados Unidos aumentó 0.4% por los migrantes

Estados Unidos registró un aumento acelerado en su población durante el 2022 debido a los migrantes que comenzaron a llegar al país después de la pandemia de Covid-19,informó la Oficina del Censo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la población creció 0.4 por ciento este año, alcanzando la cifra de 333.3 millones de personas. En 2021, el aumento de la población se estancó en 0.1 por ciento,cuando el coronavirus exacerbó una tendencia de crecimiento más moderado en años anteriores.

El 2021 fue la primera vez desde 1937 que la población estadounidense creció en menos de un millón de personas, lo que refleja el crecimiento numérico más bajo desde al menos el año 1900, cuando la Oficina del Censo comenzó a realizar estimaciones anuales de población.

|Reuters

La migración internacional neta -el número de personas que entran y salen del país- añadió alrededor de 1.01 millones de personas entre 2021 y 2022 y fue el principal motor del crecimiento, dijo la Oficina del Censo de Estados Unidos en un comunicado.

Eso se compara con la migración neta de 376 mil personas el año anterior, lo que indica un posible retorno a los niveles prepandémicos en Estados Unidos.

Florida fue el estado de más rápido crecimiento en 2022, con un aumento de la población del 1.9 por ciento a cerca de 22.2 millones de personas, mostraron las cifras de la Oficina del Censo.

Dieciocho estados experimentaron un descenso de población en 2022, frente a los 15 y el Distrito de Columbia del año anterior.

Migrantes esperan en la frontera para entrar a Estados Unidos

El número poblacional en Estados Unidos podría seguir aumentando debido a la cantidad de migrantes que esperan entrar al país tras el levantamiento del Título 42.

Cientos de migrantes se preparan para pasar la Navidad durmiendo en una carpa cerca de la frontera en la ciudad de Matamoros. Muchos han pasado los últimos dos meses y medio en la ciudad frente a Brownsville, Texas, con la esperanza de que los cambios en la política estadounidense les permitan solicitar asilo y enviar a sus familias.

