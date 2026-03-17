Doble crisis en Cuba: Sismo de magnitud 6.0 sacude a una isla a oscuras y paralizada

Cuba no tiene respiro. A la asfixiante crisis energética que mantiene a más de nueve millones de personas bajo apagones prolongados, se sumó hoy un potente sismo de magnitud 6.0 que sacudió el sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo. El movimiento telúrico, registrado en las primeras horas de este martes, ha elevado la tensión en una población que ya se encontraba al límite, incomunicada y sin servicios básicos.

Sismo de magnitud 6.0 sacude a Cuba

De acuerdo con los reportes técnicos, este terremoto tuvo su origen en la zona de fallas Oriente, el límite tectónico donde interactúan la Placa de Norteamérica (donde se asienta Cuba) y la Microplaca de Gonave. Este evento no es aislado, pues especialistas señalan que los temblores registrados el pasado 8 de febrero de 5.6, y el 6 de marzo de 5.3, fueron como eventos premonitores del sismo de hoy.

Hasta las 9:00 am, se han contabilizado más de 160 réplicas, una actividad que, aunque considerada normal tras un evento de tal magnitud, mantiene en alerta al litoral sur de Guantánamo. Este sector forma parte del "Cinturón Deformado de Santiago de Cuba", una zona donde el movimiento lateral oblicuo de las placas genera un proceso tectónico conocido como transpresivo, responsable de levantar la costa y formar las icónicas terrazas marinas de la región.

La tragedia del sismo en plena penumbra

El impacto del sismo se multiplica exponencialmente debido al colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Sin luz, internet ni ventilación, miles de familias enfrentan la emergencia en condiciones precarias. "Estamos colapsados, no podemos soportar más esta situación", relató una habitante de La Habana, reflejando el desgaste de una sociedad que no solo teme por los derrumbes, sino por la pérdida de sus escasos alimentos al no tener refrigeración.

¡Cuba en penumbras! Apagones masivos desatan crisis y enojo social

La falta de energía ha detenido también los sistemas de bombeo de agua, dejando a regiones enteras sin suministro básico mientras las réplicas continúan. En este escenario, la población depende de radios de batería para recibir información oficial, un recurso que se ha vuelto un lujo difícil de conseguir en la isla.