En protesta por la guerra en Irán, renuncia director de Centro Antiterrorismo de Estados Unidos

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, presentó su renuncia al cargo debido a que no está de acuerdo con la guerra en Irán desatada hace poco más de dos semanas.

En una carta publicada en su perfil de la red social X, el alto funcionario de inteligencia señaló que el régimen iraní no representaba una amenaza inminente para la Unión Americana y acusó que el conflicto se desató debido a la presión de Israel.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, mencionó en su carta de renuncia publicada hoy 17 de marzo de 2026.