Persiste tortura en Venezuela; ONU pide liberar a presos políticos

La dictadura de Venezuela continúa ejerciendo tortura contra los presos políticos, a pesar de la ley de amnistía aprobada por el régimen, por lo que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió la liberación de las personas privadas de la libertad de forma irregular.

Amnistía fallida: Más de 500 presos políticos siguen tras las rejas

Volker Türk, director de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, resaltó que el país sudamericano “presenta problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”.

La organización no gubernamental Foro Penal estima al menos 508 presos políticos, entre ellos militares y extranjeros, quienes siguen encarcelados injustamente en Venezuela.

“Las autoridades (de Venezuela) deben liberar de inmediato y sin condiciones a todos aquellos que siguen detenidos arbitrariamente”, señaló Türk.

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Bajo la lupa de la ONU: Denuncian tortura sistemática en cárceles de Venezuela

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, el integrante de la ONU recordó que su oficina ha recibido información sobre “la continua tortura y el maltrato a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es sumamente preocupante”, sentenció.

Recordó que muchos venezolanos siguen presos de forma injusta, entre ellos, personas con discapacidad y con problemas de salud, adultos mayores e incluso un menor de edad.

Türk llamó a que el régimen venezolano garantice los servicios básicos y el acceso a la salud de la población, a que desarme los grupos civiles armados que controlan a la población, conocidos como “colectivos”, así como a hacer reformas estructurales en materia de seguridad.

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El llamado de Volker Türk: Justicia transicional para el futuro de Venezuela

El Alto Comisionado de Naciones Unidas llamó a que los venezolanos se unan y acuerden una “estrategia integral de justicia transicional” y recordó que dicha sociedad sigue profundamente polarizada.

“En este momento crítico, el futuro del país debe ser decidido únicamente por su pueblo. Las autoridades, la oposición dentro y fuera de Venezuela, y todos aquellos con responsabilidades políticas deben unirse en torno a los derechos humanos y dar prioridad al pueblo de su país”, concluyó.