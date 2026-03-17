Hallan culpable a escritora que envenenó a su marido en EU; pretendía cobrar herencia

Una escritora de libros infantiles fue encontrada culpable de haber asesinado a su esposo en Utah, Estados Unidos. Se trata de Kouri Richins, quien enfrentó su juicio el 16 de marzo de 2026.

Richins mató a su esposo, Eric, con fentanilo agregado a su bebida. El forense señaló que el hombre de 35 años de edad tenía cinco veces la dosis mortal de la droga en su organismo. Ese 4 de marzo de 2022, la mujer llamó a la policía a mitad de la noche para asegurar que su esposo no tenía signos vitales.

"Cinco veces la dosis mortal": Los detalles forenses que hundieron a la escritora

Ella le dijo a la policía que le sirvió a su pareja una bebida con vodka en la cama y después ella se fue a dormir con uno de sus hijos menores, quien tenía pesadillas. Tras ello, volvió a la habitación con su pareja, donde dijo que lo encontró “frío al tacto”.

Un mes antes de esto, el Día de San Valentín, Kouri le dio un sándwich con fentanilo, el cual le provocó urticaria y un desmayo.

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En el juicio, la corte escuchó como Kouri tenía una relación extramarital, acumuló millones de dólares en dudas y contrató pólizas de seguros de vida para su marido. Además, pensó que heredaría la fortuna de poco más de 4 millones de dólares de Eric.

Los fiscales llamaron a declarar a más de 40 testigos, incluida la mujer que afrmó que le vendió las drogas usadas para matar a Eric. En tanto que ela defensa de Kouri no llamó a testigos y no subió al estrado a declarar a su favor.

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La escritora fue detenida por las autoridades en marzo de 2023, dos meses después de publicar un libro titulado ¿Estás conmigo?, el cual pretendía ayudar a las personas, entre ellas sus tres hijos, a superar la muerte de un ser querido.

Kouri Richins fue acusada de homicidio agravado, intento de homicidio agravado, fraude de seguros y falsificación. El cargo más grave, homicidio agravado, lleva una pena de entre 25 años de prisión hasta cadena perpetua.

