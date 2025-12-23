Colombia entra en emergencia económica: Gobierno abre la puerta a nuevos impuestos

El Gobierno de Colombia declaró una emergencia económica y social por 30 días, luego del hundimiento de la ley de financiamiento y la detección de un faltante fiscal de 16.3 billones de pesos, una cifra que encendió las alertas sobre la estabilidad de las finanzas públicas de la nación sudamericana.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1390 de 2025, el cual otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para enfrentar la contingencia presupuestal. Entre las acciones que podrían implementarse se encuentra la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, con el objetivo de cubrir el déficit, además de garantizar el funcionamiento del Estado.

¿Qué tal este gobierno de desgraciados?



Nunca quisieron cumplir el auto de la corte para ajustar la UPC y ahora usan eso como fundamento para declarar la emergencia económica.



El petrismo debe salir por la puerta de atrás en el 2026.



Son lo peor que le ha pasado a Colombia. pic.twitter.com/VJpdIq4v02 — Luigi Parra (@LuigiParraF) December 23, 2025

¿Por qué se declaró la emergencia económica en Colombia?

La decisión llega después de que el Congreso de Colombia no aprobó la ley de financiamiento, una iniciativa clave para asegurar recursos destinados a programas sociales, inversión pública y funcionamiento gubernamental.

Sin esos ingresos, el Gobierno enfrenta un hueco presupuestal significativo, estimado oficialmente en $16.3 billones. De acuerdo con ese decreto, la situación representa una amenaza grave e inminente para el orden económico y social, lo que justifica la aplicación de un estado de excepción contemplado en la Constitución colombiana.

¿Es constitucional la emergencia económica? Consultamos a varios expertos constitucionalistas y cuestionaron la decisión del Gobierno nacional.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/eo8jU0hB8K — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 23, 2025

¿Qué permite el Decreto 1390 de 2025?

Durante los 30 días de vigencia de la emergencia, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el trámite legislativo ordinario, además de medidas que pueden incluir:

Nuevos impuestos temporales

Incrementos en cargas tributarias existentes

Reasignación de recursos presupuestales

Medidas urgentes para garantizar gasto social y funcionamiento estatal.

El Gobierno de Colombia aseguró que las decisiones estarán enfocadas en evitar un impacto mayor en la economía y proteger a los sectores más vulnerables.

Reacciones y preocupación política ante declaratoria de emergencia en Colombia

La declaratoria de emergencia ya generó reacciones encontradas entre analistas, sectores empresariales y fuerzas políticas. Mientras algunos consideran la medida es necesaria para evitar una crisis mayor, otros advierten acerca del riesgo de afectar a contribuyentes y empresas en un contexto económico complejo.

Además, expertos señalan que cualquier decreto emitido deberá ser revisado posteriormente por la Corte Constitucional, que evaluará si las medidas cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad. De hecho, la emergencia económica abre un nuevo capítulo en el debate fiscal colombiano, y la pregunta inevitable es: ¿logrará el Gobierno cerrar el déficit sin trasladar el mayor costo a los ciudadanos?