La historia del Tren de Aragua y los países donde ha extendido su operación

Nacido en Venezuela hace dos décadas, el Tren de Aragua pasó de ser un sindicato ligado a una obra ferroviaria a convertirse en una organización criminal transnacional con presencia en varios páises de América Latina.

Su expansión, basada en delitos de extorsión, narcotráfico y trata de personas los deja como una de las principales amenazas del crimen organizado.

Está es la historia del Tren de Aragua

El Tren de Aragua está catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Insight Crime y del Gobierno de Estados Unidos.

Su origen en 2005 surgió a partir de un sindicato de obreros que participaban en la construcción de un proyecto ferroviario que conectaría los estados de Venezuela de Aragua y Carabobo. Sacando su nombre de esa obra.

Durante sus primeros años, el grupo se dedicó a cobrar por la asignación de empleos y a extorsionar a contratistas a cambio de ofrecer seguridad. Posteriormente estableció su base de operaciones en la cárcel de Tocorón, desalojada por autoridades venezolanas durante una operación militar en 2023.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

De acuerdo con CNN, el Tren de Aragua amplió gradualmente sus actividades criminales. En 2013, con el encarcelamiento de Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, la organización comenzó a establecer alianzas con otras bandas y a expandir su influencia.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, llegó a controlar el barrio San Vicente, en Maracay, capital del estado de Aragua.

Durante el proceso de expansión, la organización también sostuvo disputas con otros grupos criminales. En 2017 tuvo conflictos con El Tren del Llano por rutas de tráfico de drogas hacia el Caribe y con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en Norte de Santander por delitos relacionados con trata de personas.

El general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional de ese país, la describió en 2023 como “la organización criminal más disruptiva que opera hoy en día en América Latina, un verdadero desafío para la región”.

COMUNICADO



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada… pic.twitter.com/nSE1gYYLc6 — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) June 13, 2026

Estos son los países donde opera el Tren de Aragua

De acuerdo con la organización Insight Crime, el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones más allá de Venezuela y tiene presencia en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México y Chile.

Por su parte, Transparencia Venezuela señala que la organización también opera en Brasil y Costa Rica. Los expertos atribuyen esta expansión a la capacidad del grupo para adaptarse a distintos entornos y aprovechar la vulnerabilidad de los migrantes latinoamericanos.

