Donald Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará este domingo y abrirá de inmediato el Estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana a través de un comunicado en su plataforma Truth Social, que el histórico acuerdo marco de paz con el gobierno de Irán está programado para firmarse de manera oficial este domingo 14 de junio. Según las declaraciones del mandatario, la rúbrica digital del documento traerá como consecuencia inmediata la reapertura total del Estrecho de Ormuz para el libre tránsito marítimo internacional, suspendido tras los recientes bloqueos y hostilidades que han afectado el mercado energético global.

En caso de llevarse a cabo como está planeado, la firma del acuerdo de paz coincidiría con el cumpleaños número 80 del presidente estadounidense.

El pronunciamiento de Trump acelera la ruta diplomática, y contrasta con la postura de cautela emitida horas antes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, cuyo portavoz, Esmaeil Baqaei, había sugerido que la validación final en Teherán podría demorar el proceso algunos días más. En los últimos días, el presidente había declarado que sería posible el acuerdo de paz en menos de dos semanas, pero luego amenazó con bombardear Irán; a las pocas horas se retractó y volvió a mencionar la posibilidad de firmar una paz definitiva.

Irán no tendrá armas nucleares

En su mensaje, el presidente estadounidense defendió los términos del nuevo tratado —gestionado bajo la mediación de Pakistán y Qatar— y aprovechó para marcar una distancia tajante respecto a la estrategia implementada por administraciones pasadas, lanzando duras críticas al Plan de Acción Conjunto Conjunto (JCPOA) firmado bajo el mandato de Barack Obama.

Los puntos centrales del acuerdo entre ambos países y exigidos por Trump incluyen:

Bloqueo al programa atómico: Trump describió el nuevo pacto como "un muro para que no haya armas nucleares" (A wall to no nuclear weapon), afirmando que bajo el nuevo esquema el gobierno iraní ha desistido de sus intenciones de adquirir o desarrollar armamento nuclear a través de cualquier vía de adquisición o financiamiento.



Cláusula de cero efectivo: A diferencia de los acuerdos previos, el mandatario enfatizó que en esta ocasión "no cambiará dinero de manos", descartando la liberación de fondos o pagos directos en efectivo hacia Irán como condición para la firma.



Extracción y destrucción de material: El presidente estadounidense adelantó que, una vez que la estabilidad regional esté consolidada, fuerzas aéreas estadounidenses y pilotos de los bombarderos B-2 ingresarán de manera programada para extraer el "polvo nuclear" resguardado bajo las formaciones montañosas de granito en Irán, con el propósito de diluirlo y destruirlo de forma segura en territorio estadounidense o local.

Deja advertido a Irán si no cumple el acuerdo

A pesar de manifestar su optimismo en que el proceso de pacificación en Oriente Medio se ejecute de manera rápida y fluida para normalizar las relaciones a largo plazo, Trump concluyó su mensaje con una fuerte advertencia disuasoria en caso de que Irán incumpla los compromisos de cese de hostilidades o intente sabotear el mecanismo de firma remota.

"Si no funciona, tenemos la alternativa definitiva, ¡que espero nunca tengamos que usar de nuevo!", sentenció el mandatario, en alusión a las capacidades de intervención militar que el Pentágono mantiene desplegadas en la periferia de la península arábiga. El anuncio se produce en un momento de extrema tensión, luego de que las fuerzas navales de EU interceptaran múltiples drones de ataque iraníes en aguas del Estrecho de Ormuz a primeras horas del sábado, un incidente que la Casa Blanca calificó previamente como "totalmente inaceptable" pero que no detuvo el avance de la firma presidencial prevista para mañana.