EU y Venezuela abaten al líder del grupo criminal Tren de Aragua: ¿Quién era el “Niño Guerrero”?

Una operación militar conjunta realizada esta semana por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder máximo y fundador de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. El golpe contra el jefe del sindicato delictivo —acusado por Washington de terrorismo, narcotráfico y tráfico de personas— fue confirmado este viernes 12 de junio de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump y por el Ministerio de Comunicación de Venezuela, marcando un hito en la cooperación bilateral de seguridad entre ambas naciones.

El ataque aéreo dirigido con precisión se ejecutó en el sureste del estado de Bolívar, en territorio venezolano, a partir de datos estratégicos proporcionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que ha incrementado sus recursos logísticos en América Latina durante el presente año.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

¿Quién era el "Niño" Guerrero?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido en el mundo criminal bajo el alias de "Niño Guerrero", tenía 43 años y era el máximo líder y fundador del Tren de Aragua. Su trayectoria delictiva comenzó a mediados de la década de 2000 en el estado venezolano de Aragua, consolidando su poder desde el interior de la prisión de Tocorón, la cual transformó en el centro de operaciones de la organización. Bajo su mando, la banda dejó de ser una pandilla carcelaria local para convertirse en un sindicato criminal transnacional con presencia en varios países de Sudamérica y ciudades de Estados Unidos, diversificando sus actividades hacia la trata de personas, la extorsión y el narcotráfico. Por su peligrosidad, la administración estadounidense lo consideraba un objetivo prioritario de seguridad, designó a su grupo como organización terrorista y ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

¿Cómo fue la operación para abatir al líder criminal?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, detalló que la incursión armada neutralizó un complejo fortificado donde se refugiaba el líder criminal de 43 años. El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), encabezado por el general Francis L. Donovan, coordinó las acciones en el terreno en comunicación directa con los mandos militares venezolanos.

Esta operación conjunta responde a un cambio en las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas tras el ascenso a la presidencia de Venezuela de Delcy Rodríguez, una administración que ha mostrado niveles inéditos de cooperación en el intercambio de información de inteligencia con agencias estadounidenses a diferencia del periodo de Nicolás Maduro.

Implicaciones políticas y judiciales de la caída"Niño Guerrero" enfrentaba un proceso penal formal en una corte federal de Nueva York bajo cargos de delincuencia organizada, importación de narcóticos, uso de armas de fuego y dirección de actos terroristas. La administración de Trump había catalogado formalmente al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera el año pasado, utilizándola como uno de los ejes centrales para justificar sus políticas de deportación masiva y el despliegue de patrullajes navales en las rutas del Caribe.

A través de un mensaje en su plataforma digital Truth Social, el presidente Trump difundió un video del inmueble destruido durante el bombardeo y calificó el desenlace como un acto de retribución para las familias víctimas de delitos violentos asociados a bandas delictivas en estados como Georgia y Texas.

El origen del Tren de Aragua

La organización delictiva tuvo su origen a mediados de la década de 2000 como una banda carcelaria en el estado de Aragua, Venezuela. Durante la última década, el grupo expandió su presencia operativa a través de redes logísticas distribuidas en varios países de Sudamérica y, de manera reciente, en diversas ciudades de Estados Unidos. Sus principales actividades económicas ilícitas comprendían la extorsión comercial, la trata de personas con fines de explotación sexual, el contrabando de migrantes y la distribución de estupefacientes a escala internacional.