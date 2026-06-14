Tragedia en el Puente del Esqueleto, Brasil: joven muere al ser lanzada sin cuerda de seguridad

Lo que comenzó como una experiencia, terminó en tragedia. Una joven de 24 años perdió la vida tras ser lanzada desde una gran altura en el Puente del Esqueleto en Brasil. Personas que se encontraban en el lugar capturaron el momento de la tragedía.

Joven pierde la vida en el Puente del Esqueleto, Brasil

Una joven de 24 años murió este sábado en el Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limera, Brasil, cuando se encontraba en una actividad deportiva de “salto de cuerda”.

De acuerdo con CNN, la empresa organizadora no proporcionó la cuerda de seguridad que debería asegurar a la mujer, quien fue lanzada desde una gran altura.

El accidente fue presenciado por varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos y que incluso grabaron la caída. En el video se escuchan los gritos de los presentes al darse cuenta de que la joven había sido lanzada sin la cuerda de protección.

La Policía Militar acudió al sitio del incidente e informó que, de acuerdo con los datos preliminares, la víctima realizaba el salto acompañada de instructores. Las personas presentes intentaron ayudarla practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia.

Sin embargo, la muerte de la joven fue confirmada en el lugar debido a los politraumatismos que sufrió derivados de la caída.

Ayuntamiento de Limerira demandará al Gobierno Federal tras caída de joven

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Limeira anunció que demandará al Gobierno Federal por la presunta omisión relacionada con el Puente del Esqueleto.

En un comunicado, la administración municipal señaló que la responsabilidad de la inspección, el mantenimiento y el control de acceso al puente recae exclusivamente en el Gobierno Federal.

Prefeitura de Limeira irá processar Governo Federal por ponte de rope jumphttps://t.co/SOjtHcW6n1 — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 13, 2026

Asimismo, el Ayuntamiento aseguró que desde 2025 había enviado oficios a los organismos responsables para exigir la implementación de medidas de seguridad en el sitio.

Estas acciones se realizaron en colaboración con la concejala Bruna Magalhães, quien incluso pasó una noche en el puente como forma de protesta. No obstante, según la administración municipal, no se adoptaron medidas concretas.