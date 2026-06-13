Los funerales de Alí Jameneí empezarán el 4 de julio: ¿Por qué no lo han sepultado aún?

El gobierno de Irán anunció el cronograma definitivo para las ceremonias fúnebres del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, las cuales comenzarán el próximo 4 de julio de 2026 y culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad de Mashhad. Jameneí, quien gobernó el país durante casi 37 años, falleció el pasado 28 de febrero tras un bombardeo aeroespacial ejecutado por las fuerzas de Israel y Estados Unidos en el inicio de la guerra en Medio Oriente. El aplazamiento de su sepultura por más de 100 días responde a la escalada del conflicto militar, la necesidad logística de coordinar un evento que prevé la asistencia de hasta 20 millones de personas y la coincidencia con las conmemoraciones religiosas del mes de Muharram.

Details of the farewell, funeral, and burial ceremonies of the martyred mujahid Imam Sayyid Ali Khamenei and the honorable martyrs from his family (may God be pleased with them all)



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¿Cómo será el itinerario?

De acuerdo con los reportes de la televisión estatal iraní y la agencia Fars, las autoridades locales diseñaron un operativo de seguridad y logística de gran alcance que se extenderá de manera itinerante por varias ciudades del país:

4 y 5 de julio: El féretro de Jameneí será expuesto al público en la mezquita Mosala de Teherán para las primeras jornadas de homenaje masivo.

El féretro de Jameneí será expuesto al público en la mezquita Mosala de Teherán para las primeras jornadas de homenaje masivo. 6 de julio: Se llevará a cabo una procesión funeraria principal que recorrerá las avenidas de la capital iraní durante al menos 24 horas continuas.

Se llevará a cabo una procesión funeraria principal que recorrerá las avenidas de la capital iraní durante al menos 24 horas continuas. 7 de julio: Los restos serán trasladados a la ciudad santa de Qom, el centro teológico y sede de los principales seminarios chiítas del país.

Los restos serán trasladados a la ciudad santa de Qom, el centro teológico y sede de los principales seminarios chiítas del país. 9 de julio: El entierro formal se realizará en el mausoleo del Imán Reza en Mashhad, ciudad natal del difunto líder y sitio de alta relevancia religiosa para el chiísmo.

El alcalde de Teherán, Alireza Zakani, precisó que la decisión de postergar el funeral hacia la primera semana de julio busca evitar que las ceremonias estatales interfirieran con los primeros diez días del luto de Muharram (Ashura), una de las festividades religiosas más solemnes del calendario islámico.

Hay una crisis de sucesión tras su muerte

Más allá de los argumentos religiosos y logísticos, el retraso en el entierro fue ocasionado principalmente por un alta inestabilidad política interna tras su muerte y negociaciones internacionales con Estados Unidos para alcanzarla paz en la región. Jameneí fue sucedido formalmente en el cargo por su hijo, Mojtaba Jameneí; sin embargo, el nuevo líder supremo no ha realizado apariciones públicas desde el inicio de la crisis debido a que, según diversas fuentes de inteligencia, sufrió heridas de gravedad durante el mismo bombardeo que mató a su padre.

Este vacío de poder público directo ocurre en un contexto de negociaciones diplomáticas críticas. Mientras el gobierno de Pakistán, actuando como mediador, afirmó este sábado que un acuerdo marco de paz entre Washington y Teherán está listo para firmarse de manera electrónica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su portavoz Esmail Baqai, descartó que la rúbrica ocurra de forma inmediata este domingo, señalando que los términos del documento final aún requieren días adicionales de validación interna.