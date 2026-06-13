VIDEO: Las aventuras del Spiderman yemení, Qaqaa Antar al Absi, terminan en tragedia cuando cae en el cráter de un volcán

El escalador yemení Antar Al-Absi, de 30 años y conocido en redes sociales como "Al-Qa'qa", falleció este fin de semana tras perder el equilibrio y caer al fondo del cráter volcánico de Haradha Damt, ubicado en la gobernación de Al-Dhale'a, al sur de Yemen, mientras realizaba una grabación aérea en el borde de la estructura geológica sin equipo de protección.

El Departamento de Defensa Civil estatal de Yemen logró recuperar el cadáver el sábado 13 de junio de 2026 tras desplegar una operación técnica de alta complejidad debido a la profundidad, el terreno escarpado y las elevadas temperaturas del sitio. El accidente, registrado en un video que se viralizó en plataformas digitales, ocurrió debido a las maniobras de alto riesgo que la víctima ejecutaba de manera rutinaria como método de subsistencia económica ante la falta de empleo en la región.

Rescataron el cuerpo del cráter

La oficina de la Defensa Civil de Sana'a informó que la extracción del cuerpo requirió el envío de unidades especializadas de buceo y salvamento acuático equipadas con plantas de luz artificial y sistemas de descenso vertical.

Las labores del personal de emergencias se vieron condicionadas por los siguientes factores de riesgo:

Inestabilidad geológica: Las paredes interiores del cráter de Haradha Damt registran desprendimientos constantes de material rocoso, lo que obligó a realizar descensos lentos para resguardar a las brigadas.

Las paredes interiores del cráter de Haradha Damt registran desprendimientos constantes de material rocoso, lo que obligó a realizar descensos lentos para resguardar a las brigadas. Ambiente térmico: El fondo del cráter concentra bolsas de calor extremo y gases derivados de la naturaleza de la formación, limitando el tiempo de operación de los buzos que rastrearon las secciones inundadas de la base.

Las autoridades de la gobernación de Al-Dhale' reiteraron los llamados a la población y a los visitantes de zonas montañosas para respetar los perímetros de seguridad civil establecidos y evitar el acceso no regulado a cumbres clasificadas como zonas de peligro.

La pobreza le orilló a arriesgarse para salir adelante

Al-Absi contaba con una audiencia cautiva en plataformas de video debido a sus ascensos a acantilados y estructuras verticales sin arneses, cuerdas ni asistencia profesional. En un material audiovisual publicado previamente por el propio escalador, detalló que la situación de pobreza extrema en la que vivía lo había forzado a adoptar estas dinámicas de exhibición peligrosa como la única vía disponible para generar ingresos económicos y sostener a su familia. El accidente final se produjo de forma instantánea al colapsar el punto de apoyo donde se posicionaba para una toma.

No es la primera muerte de influencers haciendo acrobacias

La muerte de Antar Al-Absi se suma a una lista internacional de creadores de contenido e influencers que han perdido la vida de forma trágica en la búsqueda de notoriedad, vistas o ingresos en entornos digitales. Casos previos en diversas partes del mundo, que incluyen caídas desde rascacielos, accidentes en cascadas o imprudencias en vías de tránsito, exponen un patrón global donde la presión por el algoritmo, la monetización y la espectacularidad visual anulan las medidas elementales de seguridad, transformando la producción de videos para redes sociales en una actividad con consecuencias letales.