Los colores del arcoiris iluminan un barrio de Perú, un vecindario que alguna vez fue gris en Lima, ha sido iluminado mediante una gran obra en el cerro San Cristóbal: un enorme mural que se puede ver desde varios puntos de vista en la capital de Perú.

Casas y calles del barrio Leticia en el cerro San Cristóbal, fueron pintadas de diversos colores para crear la ilusión óptica de un mural gigante.

El proyecto comenzó hace cinco meses y fue liderado por los muralistas Carla Magan y Daniel Manrique. Se trata de un esfuerzo decorativo que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas en la zona que fue severamente afectada por la contingencia sanitaria del COVID-19, además de promover el turismo.

#Entérate | En #Perú llenaron un barrio de colores, creando un #mural gigante. Ciudadanos se unieron y ayudaron a pintar algunas casas y calles, con el objetivo de animar a las personas tras la #Covid19.



Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/mzr4U1L4Nu pic.twitter.com/0XVwJIAcXz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2021

Daniel Manrique, muralista:

"Este cerro era llamado como un punto rojo en la ciudad, se decía que este barrio era peligroso. Decidimos cambiar ese estigma social pero con arte".

Coloridas pinturas adornan muchos inmuebles del barrio, mientras que trabajadores están ocupados pintando escaleras y paredes de piedra en alegres colores de amarillo y naranja. En el cerro San Cristóbal, la obra de arte cubre más de 300 mil metros cuadrados.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Lima y de "Qroma", una empresa de pintura local, además de los residentes que ayudan a pintar las viviendas para darle vida este enorme mural.

Colores iluminan un barrio de Perú formando un enorme mural |Reuters

Carla Magan, muralista:

Ha sido una forma de respuesta por parte nuestra como vecinos, habitantes y artistas de poder generar un cambio en nuestro barrio a través de la energía del color.

Todo para mejorar el estado de ánimo de la población aún afectada por la COVID-19 y para buscar que el barrio de Perú se desarrolle de una manera sostenible.

¿Qué representa el cerro San Cristóbal?

Este cerro San Cristobal es la parte natural más alta de del centro de Lima con una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, y la cruz no solo representa una religiosidad sino también una manera de indicar el vencimiento del dominio español sobre los indígenas que habitaban Lima durante la colonia.