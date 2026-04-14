Muere mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana; investigan causas en centro correccional

Otro ciudadano mexicano murió el 11 de abril mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro correccional ubicado en Winnfield, Luisiana; el caso ya es investigado y hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte.

El fallecimiento ocurrió dentro del Centro Correccional de Winn, donde la persona permanecía detenida por autoridades migratorias; tras la notificación oficial, el Consulado de México en Nueva Orleans activó el protocolo de atención y estableció contacto con los familiares para brindar acompañamiento y asistencia legal.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la representación consular mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos para conocer las circunstancias previas al fallecimiento; el objetivo es esclarecer qué ocurrió durante la custodia del mexicano en las instalaciones del ICE en Luisiana.

Consulado interviene y da seguimiento al caso del mexicano que murió en custodia del ICE

El caso también es atendido en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta; ambas representaciones trabajan con la familia y personal jurídico para definir posibles acciones legales conforme avance la investigación.

Como parte del procedimiento, se revisarán los datos disponibles sobre el tiempo que la persona permaneció detenida, así como las condiciones en las que se encontraba dentro del centro correccional; la información será clave para determinar responsabilidades.

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Investigación en curso sobre la muerte de mexicano en Luisiana

Las autoridades estadounidenses informaron que la causa de la muerte sigue bajo análisis; no se han dado detalles adicionales sobre el estado de salud del detenido previo al fallecimiento ni sobre las condiciones específicas del incidente.

El caso se suma a otros reportes de muertes de personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos, lo que mantiene la atención sobre los protocolos y condiciones en estos centros de detención.

Refuerzan vigilancia en centros de detención del ICE

Ante este hecho, la red consular mexicana recibió instrucciones de intensificar las visitas a centros de detención del ICE; estas acciones buscan dar seguimiento directo a la situación de connacionales detenidos y garantizar acceso a asistencia.

Además, se reiteró que las personas mexicanas en el extranjero pueden solicitar apoyo consular en caso de detención; las autoridades mexicanas mantienen abiertas las vías de atención para brindar orientación y acompañamiento legal.

El caso permanece abierto; la información oficial se actualizará conforme avance la investigación sobre la muerte del mexicano bajo custodia del ICE en Luisiana.