VIDEO | "¿Dónde está tu hija?": Sujeto irrumpe en casa de California y lo someten con una pala

En Estados Unidos, un video viral que circula en redes sociales muestra el momento en que un sujeto golpeó repetidamente la puerta de una casa en Fairfield, California, y demandaba a gritos que lo dejaran entrar.

La policía local explicó que el incidente sucedió el martes 7 de abril de 2026 en Burbank Court, en el condado de Solano.

Pánico en Fairfield: Video viral muestra a sujeto intentando irrumpir en una casa

Jason Nichols, un hombre de 30 años, intentó irrumpir en la vivienda ocupada por una mujer y un niño. Primero pateó la puerta principal sin éxito y gritaba exigiendo ver a la hija del propietario. Luego accedió por una puerta corrediza de vidrio.

El esposo de la propietaria, ausente en ese momento, vio al sospechoso a través de la cámara de un videoportero instalado en el hogar y tras ello, regresó de inmediato al lugar.

NEW: Police have released more info about the "Harry Dresden" break-in in Fairfield, CA, say both the homeowner & Nichols sustained head injuries.



Police are praising the "actions of the homeowner" who raced home to confront 30-year-old Jason Nichols with a shovel.



Authorities… pic.twitter.com/NQdRP3Gx43 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 13, 2026

La heroica defensa de una familia en Burbank Court ante el ataque de Jason Nichols

Mientras Nichols entraba, el propietario tomó una pala, confrontó al intruso y desató una pelea física. Ambos sufrieron heridas en la cabeza durante el forcejeo. En un comunicado, la policía elogió "las acciones del propietario, quien actuó para proteger a su familia mientras los oficiales respondían a la escena".

Los oficiales arribaron en cuestión de minutos y encontraron a Nichols fuera de la casa. Lo detuvieron en el acto y lo trasladaron al NorthBay Medical Center para tratar sus lesiones. Posteriormente, lo ingresaron a la cárcel del condado de Solano con múltiples cargos.

De una pala a las esposas: Los detalles del violento forcejeo captados en cámara

La policía de Fairfield destacó la rapidez de la respuesta: “Estamos agradecidos de que la familia esté a salvo y felicitamos a nuestros oficiales por su pronta intervención que resolvió esta situación peligrosa de forma segura”.

El video muestra cómo el sujeto golpeó la puerta y después destruyó la cadena de una campana decorativa para usarla como arma contra la puerta principal.

Nichols enfrenta cargos graves tras la irrupción en propiedad privada. La familia salió ilesa gracias a la valentía del padre de familia y la intervención de la policía.

