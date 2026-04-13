Voló en círculos y desapareció: buscan avioneta en Bolivia y explican qué pudo pasar

Un avión ligero en Bolivia despegó la mañana de hoy lunes 13 de abril de 2026, pero tras despegar, la aeronave inició un patrón de vuelo irregular, para después perder el rastro.

Cronología del vuelo CP-3243: Del patrón en círculos a la pérdida de señal

La aeronave es un Cessna Citation con matrícula CP-3243, que salió del aeropuerto de El Alto alrededor de las 9:00 horas, tiempo local, 7:00 horas, tiempo del centro de México, con dirección a Santa Cruz.

Media hora después de haber despegado, el avión “perdió comunicación con la torre de control”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia.

Tras ello, las autoridades del país sudamericano aseguraron que activaron los protocolos de emergencia correspondientes.

Operativo de rescate: Envían helicópteros para localizar a los pilotos Moyano y Sardá

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, relató que en la aeronave iban dos pilotos: Carlos Moyano y Julio Sardá. Destacó que alrededor de las 11:00 horas perdieron contacto del radar de la aeronave. Ya enviaron un avión y un helicóptero para reconocer la zona y hallar al avión ligero.

Teoría de despresurización: ¿Por qué el avión voló en círculos antes de caer?

Debido a los movimientos en círculos de la aeronave, el funcionario destacó que es posible que haya ocurrido una despresurización en cabina.

“Por los movimientos y la pérdida de señal tenemos la teoría de que hubo una despresurización en cabina, no había oxígeno y perdieron el conocimiento; por eso el avión comenzó a dar vueltas y se precipitó”, afirmó Zamora en conferencia de prensa.

¿Qué muestra FlightRadar24 sobre la trayectoria del Cessna desaparecido?

El sitio especializado FlightRadar24 muestra la trayectoria del Cessna Citation. El sitio muestra cómo el avión ligero despegó y después hizo un patrón en círculos. La señal del avión desapareció cerca del departamento de Cochabamba.

It appears CP-3243 has crashed after departing La Paz, Bolivia earlier today. The aircraft entered a circling pattern 24 minutes after takeoff, lasting 2 hours, before losing height. Last signal received from the aircraft was at 14:57:57.https://t.co/4ILr6h6ZqJ pic.twitter.com/jIdQT0h5n5 — Flightradar24 (@flightradar24) April 13, 2026

Características del Cessna Citation: El jet de negocios involucrado en el incidente

El Cessna Citation es desarrollado por la empresa Cessna como un jet pensado para negocios. Su nombre, Citation, deriva de un caballo de carreras purasangre que ganó la Triple Corona de Estados Unidos.

Sus características dependen de cada modelo. Algunos tienen capacidades para 9 a 11 pasajeros. La mayoría son para viajes cortos y directos. El modelo Cessna Citation Longitude alcanza distancias de hasta 3 mil 500 millas náuticas, es decir, 6 mil 482 kilómetros.

