Trump llama “débil” al Papa León XIV y él responde: “No tengo miedo de su administración”

El Papa León XIV manifestó este lunes no tener "ningún miedo" a la administración de Donald Trump, tras los recientes y severos ataques del presidente de los Estados Unidos contra su gestión diplomática y su postura ante el conflicto en Irán. Durante el vuelo hacia Argelia, en el inicio de su segunda gira internacional por África, el pontífice defendió su derecho a difundir el mensaje del Evangelio y la paz, rechazando entrar en un debate directo con el mandatario, quien lo calificó previamente de ser "débil ante el crimen" y "terrible para la política exterior". Esta confrontación pública, inusual entre un jefe de Estado y el líder de la Iglesia Católica, se intensificó tras las críticas del Papa a las amenazas de Trump de destruir la civilización iraní, calificándolas de "verdaderamente inaceptables" y urgiendo a Washington a encontrar una vía de salida diplomática para finalizar la guerra.

El origen de la confrontación entre el presidente Trump y el papa León XIV: Armas nucleares e Irán

La tensión escaló el pasado domingo cuando Trump utilizó su plataforma Truth Social y declaraciones posteriores a la prensa para atacar la figura de León XIV, el primer Papa de origen estadounidense. El presidente acusó al pontífice de no comprender la gravedad de la amenaza nuclear de Teherán, sugiriendo que el Vaticano fue ingenuo al elegir a un americano pensando que eso facilitaría el trato con la Casa Blanca. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", afirmó Trump, añadiendo que el Papa "debería ponerse en orden" y que su enfoque liberal favorece el avance de naciones que buscan "volar el mundo".

Diferencias doctrinarias y diplomáticas

La relación entre ambos líderes se ha deteriorado debido a visiones opuestas sobre el uso de la fuerza y la moralidad internacional. Mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha invocado justificaciones bíblicas para el esfuerzo bélico en el Medio Oriente, el Papa León XIV ha sido tajante al declarar que "Jesús es el rey de la paz que rechaza la guerra" y que nadie puede usar su nombre para justificar conflictos armados.

.@POTUS: "I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess... I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person — and he's a man that doesn't believe in stopping crime." https://t.co/Aim0xeALzu pic.twitter.com/oUSJsmJBwU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

Reacciones internacionales y del Vaticano

Las declaraciones de Trump han provocado una ola de críticas entre la comunidad católica mundial, que representa aproximadamente el 20% de la población en EE. UU. (unos 70 millones de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance). Expertos como Massimo Faggioli compararon la agresividad del ataque con las tensiones históricas entre la Iglesia y dictadores fascistas en la Segunda Guerra Mundial, señalando que ni Hitler ni Mussolini atacaron al Papa de forma tan directa y pública. Por su parte, el oficial vaticano Antonio Spadaro calificó el ataque de Trump como una "declaración de impotencia", argumentando que el presidente intenta reducir el lenguaje moral del Papa a una gramática de fuerza e intereses nacionales que el pontífice no acepta.

El Papa León XIV, quien continúa la tradición humanitaria de su predecesor Francisco, concluyó sus declaraciones subrayando que su papel no es el de un político, sino el de una voz que debe recordar que "hay una mejor manera de hacer las cosas" ante el sufrimiento de los inocentes.

La imagen de "Trump sanando"

El presidente estadounidense hizo uso de iconografía religiosa, recientemente, ha circulado con fuerza una imagen generada por IA que muestra a Donald Trump como una figura similar a Jesús, en un acto de sanación.

Esta representación ha profundizado la brecha con el Vaticano: