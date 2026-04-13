Colombia aprueba eutanasia de hipopótamos de Pablo Escobar por esta razón

Colombia enfrenta una crisis ecológica provocada por los hipopótamos descendientes de los cuatro animales que el narcotraficante Pablo Escobar importó ilegalmente en la década de 1980 para su Hacienda Nápoles. Debido a ello, aprobaron la eutanasia de decenas de ejemplares de estos animales.

Colombia anuncia eutanasia de 80 hipopótamos: La lucha contra el legado de Escobar

Estos animales escaparon tras la muerte del barón de la droga y se reprodujeron sin control en la región central, cerca del río Magdalena. Hoy suman alrededor de 200 ejemplares que alteran ríos, lagos y humedales, compitiendo con especies nativas y destruyendo vegetación.

El gobierno de Colombia anunció hoy lunes 13 de abril de 2026 un plan ambicioso para la segunda mitad del año. Este incluye la eutanasia de unos 80 hipopótamos, según reveló la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Irene Vélez defiende el protocolo: "Es esencial para proteger especies nativas"

La funcionaria aseguró que esta medida cuenta con respaldo de científicos para reducir la población de hipopótamos y que no afecte a especies nativas.

“Sin esa acción, es imposible controlar la población y, como vimos en las estimaciones, para 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas y dañando a nuestras especies nativas, como los manatíes y las tortugas de río", declaró.

De 200 a 1,000 ejemplares: Las alarmantes proyecciones de crecimiento para 2035

Expertos proyectan que, sin intervención, la manada crecerá a 500 individuos para 2030 y alcanzará mil en 2035. Estos animales, originarios de África, no tienen depredadores naturales en Colombia. Devoran toneladas de plantas acuáticas diarias, alteran la calidad del agua y atacan fauna local.

Estas medidas resultan esenciales para salvaguardar el equilibrio ambiental. “En este momento, estas acciones son esenciales con el fin de proteger nuestro ecosistema y nuestras especies nativas y naturales”, insistió la ministra.

