¡Changos! Fatou, la gorila más longeva del mundo, cumple 69 años; así es como alcanzó esta edad

Fatou, la gorila que reside en el zoológico de Berlín, Alemania, alcanzó los 69 años de edad y se corona como el primate más longevo conocido en el planeta. Este lunes 13 de abril de 2026 celebró su cumpleaños rodeada de cuidadores y espectadores, pero como cualquier humano mayor, también enfrenta los achaques de la edad avanzada.

Dieta especial y cuidados: ¿Cómo vive un primate de casi siete décadas?

Los cuidadores prepararon una canasta especial de cumpleaños para Fatou compuesta por verduras cocidas, ya que la gorila perdió todos sus dientes y necesita alimentos suaves y fáciles de masticar. Fatou disfrutó su canasta con calma, mientras los visitantes al zoológico la observaron fascinados.

Lennard Gaudian, cuidador de animales en la casa de monos del zoológico de Berlín, describió que el primate se encuentra bien, a pesar de los dolores que tiene “a su edad” por las mañanas. “Y mientras ella aún dé la impresión de estar físicamente en forma, aunque un poco más lenta, sin dientes en la boca, pero con comida cocida para compensarlo, aún se le ve muy bien”, relató a la agencia de noticias Reuters.

Récord Guinness: La ciencia detrás de la longevidad de Fatou en cautiverio

Jennifer Hahn, curadora principal del zoológico de Berlín, aseguró que Fatou ya tiene un Récord Guinness por su avanzada edad.

En la naturaleza, los gorilas solo llegan a 30 o 35 años, mucho menos que en zoológicos. Factores como genética y cuidados influyen en su longevidad, al igual que con las personas.

“La genética también juega un papel, al igual que las circunstancias. Igual que con nosotros los humanos, algunos viven hasta una edad madura, mientras que otros mueren más jóvenes. Y no siempre puedes decir que se deba solo a las circunstancias. Pero claro, hacemos todo lo posible por Fatou y nuestros otros animales para asegurar que estén bien cuidados”, destacó Hahn.

Artrosis y vejez: Los retos de salud que enfrenta la "abuela" del zoológico de Berlín

Fatou padece artrosis, lo que complica sus movimientos, por lo cual vive en un recinto propio para evitar molestias de sus compañeros gorilas. El cuidador Gaudian comentó con humor que incluso la gorila tiende a mandonear a “nosotros, los jóvenes salvajes”, en referencia a sus compañeros cuidadores.

