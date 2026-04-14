Perro K9 de la policía soportó agresión y sometió a sospechoso de apuñalamiento en San Diego

Un perro K9 de la policía fue clave en la detención de un hombre señalado por presuntamente agredir a un trabador en el centro de San Diego, Estados Unidos; durante la intervención, el animal resistió la agresión directa del sospechoso y permitió que los agentes controlaran la situación.

El ataque ocurrió en un estacionamiento ubicado en una zona de alta circulación, donde un empleado fue golpeado en la cabeza en varias ocasiones; tras el reporte, se desplegó un operativo para ubicar al presunto responsable en calles cercanas.

Intervención policial en zona céntrica

Los agentes localizaron a un hombre que coincidía con las características del agresor; al momento de la intervención, portaba un bastón de madera de gran longitud y se negó a acatar las indicaciones, lo que obligó a escalar el nivel de respuesta.

De acuerdo con el reporte, tras un fuerte operativo, los oficiales utilizaron primero recursos no letales; sin embargo, ante la resistencia del individuo, se autorizó la intervención de una unidad K9.

Actuación del perro K9 se lleva las palmas

Durante el despliegue, el perro policía K9 de San Diego enfrentó agresiones mientras se aproximaba al sospechoso; pese a ello, logró sujetarlo y mantener el control hasta que los oficiales completaron la detención.

La acción del K9 resultó determinante para neutralizar al individuo en la vía pública y evitar que la situación se agravara; su intervención permitió asegurar al sospechoso sin el uso de fuerza letal.

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🇺🇸 | Un perro policía K-9 neutralizó a un hombre acusado de apuñalar a un empleado de un estacionamiento en San Diego.



Según informaron las autoridades, el sospechoso desobedeció las órdenes de los agentes y opuso resistencia al uso de armas no letales, por lo que el canino… pic.twitter.com/8KYoVZgoJ6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 13, 2026

¿Cuál es el estado de la víctima?

El trabajador agredido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; las autoridades informaron que las lesiones no representaban un riesgo para su vida.

Mientras tanto, el detenido fue identificado como Lathapoun Keovongsa; el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y la actuación posterior.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta del operativo; la participación de la unidad K9 permitió controlar el incidente en un entorno urbano con alta presencia de personas.