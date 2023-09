Campañeando: Comenzaron los “jaloneos” por Marcelo Ebrard

“Marko con K” dice que en Morena todo es circo, maroma y teatro pero los que al parecer andan buscando trapacista es el en PAN: “Marcelo… si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales entonces muestra grandeza y altura de miras... súmate al Frente Amplio por México... aquí te esperamos”, por lo que comenzaron los “jaloneos” por Marcelo Ebrard.

Sin embargo, mientras una puerta se abre, otra ventana se cierra o por lo menos eso es lo que intenta hacer el líder de lo que aún queda del PRD, quien le puso la mesa a Marcelo Ebrard pero sin aún ofrecerle la silla: “Un diálogo respetuoso lo podemos tener... pero no sobre la base de decir ya me jodieron allá ahora denme el espacio que yo buscaba allá... así no son ni serán las cosas”.

Pero del otro lado en Morena no solo le ponen la silla y la mesa, en la 4T le ofrecen la casa completa: “Marcelo es clave en nuestro movimiento de transformación... Morena es la casa de Marcelo y espero que así lo valore”.

Y mientras todos se jalonean al carnal Marcelo, la Señora X ya busca camorra con Claudia: “Desde ahorita le digo: si quiere el primero, la semana que entra... donde diga y a la hora que quiera”.

Pero serenos “Morenos” porque la función aún está por comenzar.