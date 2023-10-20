Comer carne roja puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que comer carne roja, incluso solo dos veces por semana, puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

Los investigadores analizaron datos de salud de 216,695 personas en los Estados Unidos durante un período de 36 años. Los participantes que consumían más carne roja tenían un riesgo 62% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 que los que consumían menos. Este estudio añade un mayor nivel de certeza sobre la asociación de alimentarse con este producto cada semana.

Riesgo es mayor cuando el consumo es de carne roja procesada

El riesgo fue aún mayor para las personas que comían carne roja procesada, como salchichas, tocino y carne en conserva. Cada porción diaria adicional de carne roja procesada se asoció con un 46% más de posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Los investigadores dicen que sus hallazgos respaldan las pautas dietéticas que recomiendan limitar el consumo de carne roja. Reemplazar este alimento con fuentes de proteínas vegetales puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Sustituir una porción diaria de carne roja por nueces o legumbres se asoció con un riesgo 30% menor de diabetes tipo 2. Sustituir una porción de carne roja por productos lácteos se asoció con un riesgo un 22% menor.

Xiao Gu, investigador postdoctoral en el departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, dijo: "Nuestros hallazgos respaldan firmemente las pautas dietéticas que recomiendan limitar el consumo de carne roja, y esto se aplica tanto a la carne roja procesada como a la no procesada".

Recomendaciones a la hora de comer carne roja

Los investigadores dicen que un límite de aproximadamente una porción de carne roja a la semana sería razonable para las personas que desean optimizar su salud y bienestar.

También agregaron que cambiar la carne roja por fuentes saludables de proteínas vegetales también ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar el cambio climático.