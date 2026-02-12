Logo Inklusion Sitio accesible
Julia Carabias destaca la recuperación de la capa de ozono como ejemplo del poder de la ciencia

Julia Carabias señaló que la recuperación de la capa de ozono es un ejemplo del poder de la ciencia y la cooperación internacional para los desafíos globales.

Salud y Educación

Escrito por:  Alejandra Gómez

La ciencia ha demostrado que puede cambiar el rumbo del planeta, y figuras como Julia Carabias lo recuerdan con claridad: cuando el conocimiento se convierte en acción, los resultados son tangibles.

La recuperación de la capa de ozono es una de las mayores historias de éxito de la ciencia moderna. Hoy muestra señales claras de recuperación gracias a la investigación científica, la cooperación internacional y decisiones basadas en evidencia.

Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia

En el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia (11F), la bióloga, investigadora e integrante del Colegio Nacional, Julia Carabias, impartió una conferencia magistral en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México , donde subrayó la importancia de fortalecer la ciencia como base del desarrollo y el bienestar.

Durante el evento, organizado por el comité de Ingenia y la Escuela de Ingeniería, Carabias sostuvo que cualquier niña con inquietud y oportunidades para desarrollarla puede convertirse en científica.

Advirtió que cuando los adultos intentan controlar a los niños “eso corta el ingenio”; en cambio, al darles libertad con límites adecuados, pueden desarrollar plenamente sus capacidades.

“Sin la ciencia no hay desarrollo ni bienestar, nos permite enfrentar nuevos retos, innovar y encontrar soluciones nuevas, nos hace mejores personas. Un país que no desarrolla ciencia será dependiente”.

Como ejemplo concreto de los aportes científicos, destacando la recuperación de la capa de ozono, como resultado de la combinación de información científica, el Protocolo de Montreal, regulaciones globales y nacionales, financiamiento y la reconversión tecnológica de la industria.

Mujeres en la ciencia

Julia Carabias también hizo un recorrido por las mujeres pioneras en la ciencia como Caroline Herschel, Ada Lovelace, Eunice Newton, Marie Curie, Lise Meitner y Rosalind Franklin. Asimismo, señaló que durante el siglo XX surgieron dos procesos sociales fundamentales.

