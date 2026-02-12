Robo de llantas en Valle Dorado, Tlalnepantla: desvalijan auto en menos de seis minutos

¡Lo dejaron sin nada! El robo ocurrió en cuestión de minutos. A las 6:40 de la mañana del pasado 11 de enero, cuatro sujetos se aproximaron a un vehículo gris estacionado en la calle Montreal, en el fraccionamiento Valle Dorado, en Tlalnepantla, Estado de México ( Edomex ), y en menos de seis minutos le quitaron las cuatro llantas.

Así robaron un vehículo en 6 minutos

De acuerdo con los hechos reportados, los individuos actuaron de manera coordinada y rápida . Tras desmontar los neumáticos, dejaron la unidad sostenida únicamente sobre tabiques y se retiraron del lugar.

Las cuatro personas llegaron en un vehículo de color rojo y se estacionaron detrás del auto que sería su próxima víctima.

Bajaron del coche y comenzaron a revisar el perímetro para cometer el robo. A pesar de que se dieron cuenta de la presencia de cámaras, pareció no importarles y empezaron a desvalijar el vehículo.

A las 6:40 de la mañana del 11 de enero, cuatro sujetos se aproximaron a este vehículo gris y, en menos de 6 minutos, ¡le quitaron las 4 llantas!



Ocurrió en la calle de Montreal, Fraccionamiento Valle Dorado. #Tlalnepantla, @Edomex



Al terminar, dejaron el auto en tabiques. pic.twitter.com/elWbyQ80zF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

El caso se suma a los reportes de robo de autopartes que afectan a distintas zonas del Estado de México, donde los delincuentes operan en lapsos muy cortos para evitar ser detectados.

La rapidez con la que ocurrió el robo, menos de seis minutos, evidencia el nivel de organización con el que actúan los delincuentes dedicados al robo de autopartes.

El vehículo quedó inmovilizado sobre la vía pública, generando afectaciones para su propietario. Los hechos ocurrieron en una zona habitacional del municipio de Tlalnepantla.

¿Cuál es la multa por robar autopartes?

Este nuevo caso de robo de llantas en Valle Dorado vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la inseguridad y la vulnerabilidad de los vehículos estacionados en la vía pública.

Las sanciones pueden varear dependiendo el modo en el que se empleó el robo; se establece que si el robo recae sobre una o más partes del vehículo, la pena puede ir de aproximadamente 6 meses a 6 años de prisión y multa de 1 a 3 veces el valor de lo robado (sin exceder 1 500 días-multa).