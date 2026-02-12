Crisis por sarampión en México: Entre la denuncia de negligencia y la urgencia de vacunación

La situación sanitaria por el brote de sarampión en el país ha escalado a un nivel crítico, detonando una fuerte denuncia contra la gestión federal actual.

El doctor Éctor Jaime Ramírez, médico y legislador de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, sostiene que el incremento de contagios y las pérdidas humanas derivan de decisiones deficientes, actos de corrupción y una administración negligente bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Según el diputado, el sistema de salud padece las consecuencias de no haber utilizado recursos aprobados específicamente para la inmunización . El sustento financiero de esta acusación es contundente: entre los años 2022 y 2025, de una partida total de sesenta y dos mil novecientos treinta y nueve millones de pesos destinados a vacunas, el gobierno dejó de ejercer más de 44 mil 457 millones.

El brote de sarampión en México provoca una crisis sanitaria y críticas a la gestión federal

Este subejercicio presupuestal ha dejado desprotegidos a los sectores más vulnerables, particularmente en zonas de alta concentración urbana. Ramírez advirtió que en urbes como la Ciudad de México, el uso masivo del transporte público y la convivencia en escuelas facilitan la propagación del virus, que encuentra una población sin defensas por la falta de biológicos.

La capital del país se encuentra actualmente en un estado de alerta máxima tras registrarse casi 200 casos confirmados y el deceso de una persona.

Esta situación ha obligado a las autoridades a implementar medidas extraordinarias en cuatro alcaldías que concentran el 67 por ciento de los contagios: Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. En estas demarcaciones, el uso de protectores faciales o cubrebocas se ha vuelto una medida preventiva común, adoptada incluso por comerciantes en zonas de tránsito como la estación del Metro Barranca del Muerto para evitar la propagación.

Más de 44 mil millones de pesos en recursos para vacunas dejaron de usarse

Ante el repunte, se han habilitado estrategias de vacunación extramuros con horarios ampliados. Tres módulos específicos mantienen sus puertas abiertas hasta las once de la noche para intentar cubrir la demanda.

La afluencia ha sido masiva, con filas que se forman desde antes del amanecer y que llegan a superar las cien personas antes de iniciar operaciones. Ciudadanos de diversos sectores, desde estudiantes hasta trabajadores de la construcción, han acudido en grupos para asegurar su protección.

La urgencia es tal que incluso familias provenientes de municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl, se trasladan a los módulos nocturnos de la Central de Abasto ante la fuerza de los contagios en sus comunidades.

El 70% de las muertes por sarampión son niños que debieron ser vacunados en este sexenio

La vulnerabilidad infantil es el punto más grave de la crisis. El 70 por ciento de los fallecimientos corresponden a niños que debieron ser vacunados durante el presente sexenio.

Los menores de entre uno y cuatro años representan el grupo más golpeado, con mil 351 casos, seguidos por el rango de cinco a nueve años, con mil 122 reportes. Rodrigo Romero, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, explicó que la densidad demográfica facilita que el virus encuentre a personas susceptibles, y la tendencia al alza continuará hasta que la cobertura de inmunización sea total.

A nivel nacional, la cobertura de vacunación en este 2026 se sitúa en un ochenta y cuatro por ciento, una cifra que mantiene a siete estados en alerta por la expansión del virus.

Mientras las autoridades y especialistas esperan que la situación logre estabilizarse en los meses venideros, el reclamo social y político persiste sobre la responsabilidad de haber dejado de aplicar miles de millones de pesos en la prevención de una enfermedad que hoy afecta a miles de familias mexicanas.