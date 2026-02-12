VIDEO | Enfermera niega vacuna contra el sarampión a usuarios en el Metro de CDMX

La vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México (CDMX) ha generado que los capitalinos buscar lugares para poder recibir la dosis, sin embargo, en el Metro, donde se instalaron puntos para la aplicación, el personal de salud parece que se ha negado a hacerlo.

El brote de sarampión en el país mantiene en alerta a las autoridades sanitarias para cubrir la demanda de las vacunas, sin embargo, en redes sociales se ha escrito otra narrativa de lo que parece ser la realidad: falta de atención del personal de salud.

Niegan vacuna contra sarampión en Metro de CDMX

Un video que se publicó en redes sociales ha causado polémica por lo que estaría pasando dentro de la jornada de vacunación contra el sarampión, al menos, así parece que ocurrió dentro de la estación Tezozómoc de la Línea 7 del Metro de la CDMX.

La grabación, de acuerdo con usuarios en X, personal de salud, que pertenece al IMSS-BIENESTAR, se negó a vacunar contra el sarampión a usuarios que, aseguran, esperaron formados para que recibir la dosis y no se las aplicaron.

Video en Metro de CDMX muestra a personal negar vacuna contra sarampión

De acuerdo con el video, una mujer comenta a una enfermera que faltaban 5 minutos para las dos de la tarde, hora en que iba a dejar de aplicarse la vacuna , pero había personas que no habían recibido la dosis.

La mujer del IMSS-Bienestar respondió que la vacuna tenía 10 dosis y si la destapaba, tenía que aplicarlas todas y ya no se podían quedar más tiempo.

A pesar de que los usuarios estaban formados, la respuesta del personal de salud fue la misma. “¿Qué crees? Ya no nos podemos quedar, de hecho nosotros terminamos a las dos de la tarde”, dijo la mujer del IMSS-Bienestar y quien se identificó como Francisca.

A decir de las personas que asistieron a la vacunación contra el sarampión, llegaron antes de las dos de la tarde y se formaron en espera de ser atendidas, pero al escuchar que no les darían la dosis, su molestia fue evidente.

IMSS-Bienestar, sin responder por negación de vacuna contra el sarampión

La enfermera Francisca, al ver que era grabada, trató de tapar el celular de la mujer que tomó el video.

Ante la situación, argumentó que su jefa, a quien se refiere como Adriana Guzmán, del Centro de Salud Dr. Galo Soberón y Parra.

La enfermera se negó a vacunar a usuarios que se habían formado, alegando que ella terminaba a las dos de la tarde a pesar de tener las dosis necesarias. Hasta el momento, no hay postura de autoridades

