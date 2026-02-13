Vacuna contra el sarampión: así puedes solicitar una reposición de la cartilla de vacunación

¿Se te perdió? Ante el reforzamiento de la vacunación contra el sarampión, una de las dudas más frecuentes es qué hacer si se extravió la cartilla de vacunación. Este documento es clave para llevar el registro de dosis aplicadas. Aquí te explicamos cómo tramitarla y qué necesitas para no retrasar tu vacuna contra el sarampión.

¿Cómo reponer la cartilla de vacunación?

La Reimpresión de Cartilla desde internet es un trámite que permite obtener la carátula del carnet de citas médicas para posteriormente recoger el cuadernillo de la Cartilla Nacional de Salud en la Unidad de Medicina Familiar que corresponda al domicilio del derechohabiente.

Este documento es personal y sirve para llevar el control de los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como el registro de vacunas y consultas.

Para realizar el trámite en línea únicamente se necesita contar con el Número de Seguridad Social (NSS), la CURP y un correo electrónico, ya que ahí se enviará el documento para su impresión.

Con esta carátula, la persona podrá acudir a su Unidad de Medicina Familiar y solicitar el cuadernillo oficial. En caso de no realizar el proceso por internet, también es posible solicitar la cartilla directamente en la Unidad de Medicina Familiar que corresponda, de acuerdo con el domicilio del solicitante.

Vacuna contra el sarampión en adultos: quién debe aplicársela y cuándo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboró un esquema claro para que los adultos sepan si deben aplicarse la vacuna contra el sarampión. Según la guía, lo primero que debes considerar es tu año de nacimiento:



Antes de 1957: probablemente ya tuviste sarampión y no necesitas vacuna.

probablemente ya tuviste sarampión y no necesitas vacuna. Entre 1957 y 1989: si tuviste la enfermedad o fuiste vacunado, no requieres dosis adicional. En caso contrario, o si no recuerdas, se recomienda vacunarte.

si tuviste la enfermedad o fuiste vacunado, no requieres dosis adicional. En caso contrario, o si no recuerdas, se recomienda vacunarte. Entre 1990 y 2006: si tuviste sarampión o recibiste las dos dosis de la vacuna, no necesitas más dosis. Si no fue así o no estás seguro, lo indicado es aplicarte la vacuna.