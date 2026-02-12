Fechas confirmadas para hacer el simulador del examen UNAM 2026 para licenciatura; ¿es obligatorio?

¡Atención, aspirantes! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha confirmado los días en el que los aspirante a licenciatura 2026 podrán acceder al simulador del examen, pero ¿cuáles son las fechas clave? Esto es todo lo que necesitas saber para poder aplicarlo.

El simulador de examen de la UNAM tiene como objetivo que los aspirantes se familiaricen con la plataforma para el examen de en línea.

¿Cuándo se deberá hacer el simulador del examen UNAM 2026?

Las fechas para realizar el simulador de examen de la UNAM 2026 serán los próximos 18 al 22 de mayo de este mismo año , y se realizará conforme a la fecha y hora indicadas en la cita del examen.

Estas son algunas recomendaciones para poder realizar la prueba de simulación:



Hazlo en un lugar tranquilo, aislado y sin distracciones

Evita que en el fondo se muestren cuadros, muñecos o imágenes de personas, pues la IA podría detectarlos como "acompañantes".

Evita colocarte a contraluz para que tu rostro no quede oscurecido.

Evita las interrupciones durante el simulador de examen; avisa a tus familiares la fecha y hora con antelación para evitar problemas.

Autoridades educativas aseguran que es importante que los aspirantes realicen el Simulador de examen con la mayor seriedad posible.

¿Es obligatorio hacer el simulador del examen UNAM de licenciatura?

La realización del Simulador de examen de la UNAM para los aspirantes de Licenciatura 2026, es indispensable, pues sirve para verificar el funcionamiento del equipo, conexión a internet y las condiciones del espacio de aplicación.

Realizar el examen permitirá a los aspirantes estar preparados para realizar el examen de selección en línea sin que existan contratiempo durante el tiempo de aplicación.

¿Cuándo es el examen de admisión para la UNAM 2026?

¡Marca la fecha en el calendario! El examen de admisión para la UNAM 2026 se aplicará del 23 d3e mayo al 10 de junio 2026, y para resolverlo los aspirantes contarán con un total de 3 horas. Durante ese tiempo, los estudiantes deberán responder las 120 preguntas de la prueba.