El clima en México cambiará de forma importante este jueves 12 de febrero de 2026 debido al avance del frente frío 34, por lo que se pronostica un descenso de temperatura, lluvias y chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional, el cual generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas en el transcurso de esta semana.

¿Cuál será el clima en México este jueves 12 de febrero de 2026?

El frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en dicha región, adicionalmente en el sur y la península de Yucatán.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Cómo estará el clima en CDMX el 12 de febrero de 2026?

Habrá condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día en el Valle de México.

En la mañana se espera ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste); sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Condiciones #Meteorológicas previstas para mañana, jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/0GALmneDAr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 12, 2026

¿Dónde hará más frío en México? Temperaturas 12 de febrero de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango



zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz



: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca

Lluvias en México que llegarán el 12 de febrero de 2026

Intervalos de chubascos: Baja California.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, Baja California

