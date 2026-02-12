Activan contingencia ambiental hoy en CDMX y Edomex: se aplica el Doble Hoy No Circula este viernes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este jueves 12 de febrero la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se registraron niveles altos de contaminación, provocada por el calor, la intensa radiación solar y la falta de viento, condiciones que han impedido que el aire contaminado se disperse en la capital y municipios conurbados.

¿Qué autos no podrán circular por el Doble Hoy No Circula?

Debido a la pésima calidad del aire, las autoridades activaron el Doble Hoy No Circula para mañana viernes 13 de febrero, con el objetivo de reducir emisiones y proteger la salud de la población.

A continuación, te enlistamos los autos que deberán quedarse en casa:



Todos los autos con holograma de verificación 2

Autos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Autos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Doble Hoy No Circula CDMX y Edomex|Sedema.

A la lista de restricciones se suman también los autos con placas foráneas sin excepción, además de:



Vehículos antiguos, de demostración o traslado.

Autos con pase turístico.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” , según lo que marquen las disposiciones oficiales.

¿Las motos también? Estos son los autos sin restricciones por contingencia ambiental

¡Buenas noticias! Durante la contingencia ambiental, algunos vehículos están exentos del Doble Hoy No Circula. Entre ellos se encuentran los autos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuentan con holograma exento.



Cualquier color de engomado que no sea azul

Motocicletas

Autos utilizados en emergencias médicas, como ambulancias, patrullas, bomberos, protección civil, unidades de salud, seguridad pública

También quedan exentos los vehículos de transporte escolar y de personal que cuenten con verificación vigente y autorización correspondiente, así como las unidades destinadas a servicios funerarios.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

¡Se veía venir! A través de un boletín, la CAMe y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM informaron que durante esta semana, la calidad del aire empeoraría gracias a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que provocaría cielos despejados y radiación solar intensa en la capital.

Gracias a este fenómeno, las temperaturas en el Valle de México alcanzaron hasta 26 grados en gran parte de las alcaldías, sumado a la escasa presencia de viento.