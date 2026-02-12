¡Faltan 6 días para el eclipse solar anular 2026 que pondrá a oscuras el cielo! Formas seguras de verlo

El segundo mes del año 2026 se ha consolidado como un periodo excepcional para la observación del firmamento. Tras el reciente paso de la denominada Luna de Nieve, la agenda astronómica internaciona l se enfoca ahora en uno de los espectáculos más impactantes del sistema solar: el eclipse anular de Sol.

Este evento, reconocido popularmente bajo el nombre de Anillo de Fuego, promete cautivar a la comunidad científica y a los entusiastas del espacio, aunque su visibilidad estará restringida a zonas muy específicas del globo terráqueo.

El eclipse anular de Sol en febrero promete un espectáculo único en el firmamento

Un eclipse de esta naturaleza ocurre cuando el satélite natural de la Tierra se interpone entre nuestro planeta y el astro rey, pero debido a su distancia, no logra ocultar la totalidad del disco solar.

Como resultado, la Luna cubre únicamente la parte central del Sol, permitiendo que un círculo resplandeciente de luz sobresalga en los bordes, creando la ilusión óptica de un aro ígneo en la oscuridad del cielo.

Aunque la expectativa es global, las autoridades astronómicas han aclarado que la experiencia visual dependerá enteramente de las coordenadas geográficas de los observadores.

¿Cuánto durará el eclipse solar anular de febrero?

De acuerdo con las proyecciones técnicas del Instituto Geográfico Nacional, el desarrollo de este fenómeno el próximo 17 de febrero tendrá una extensión temporal considerable. Se estima que el proceso completo, desde su fase inicial hasta su conclusión, durará cerca de cuatro horas y media.

El cronograma establecido en Tiempo Universal indica que el inicio del tránsito ocurrirá a las 9:56 horas, mientras que el cierre definitivo se registrará a las 14:24 horas. No obstante, expertos del portal especializado Starwalk subrayan que este horario es una referencia macro, ya que los momentos exactos de inicio y fin fluctúan según el punto terrestre desde donde se mire, dado que la sombra se desplaza de una región a otra.

La visibilidad del eclipse será limitada a zonas específicas del hemisferio sur

Para quienes residen en territorio mexicano, las noticias no son alentadoras en cuanto a la observación directa. El fenómeno no podrá ser visto desde ninguna parte de México. La trayectoria de este eclipse está confinada principalmente a áreas aisladas del hemisferio sur, lo que dejará a la mayor parte de la población mundial fuera del espectáculo.

Las zonas privilegiadas para presenciar el evento incluyen la Antártida, así como las franjas más australes de los continentes americano y africano, abarcando también porciones de los océanos Índico, Atlántico Sur y Antártico. De hecho, la fase máxima donde el anillo se manifiesta con total claridad será exclusiva de la Antártida, durando apenas poco más de sesenta segundos. El punto culminante de mayor intensidad está previsto para las 12:07 GMT, con una duración precisa de un minuto y cincuenta y dos segundos.

Recomendaciones para observar el eclipse

Finalmente, las recomendaciones de seguridad son enfáticas. Aunque México no esté en la ruta de este eclipse en particular, se recuerda a la población que nunca se debe observar un fenómeno solar sin la debida protección ocular.

La exposición directa al Sol durante estos eventos puede acarrear consecuencias médicas graves, como quemaduras en la retina o incluso la pérdida total de la visión de forma permanente, debido a la potencia de las radiaciones infrarrojas y ultravioletas .

La única manera segura de contemplar estos sucesos es mediante el uso de gafas certificada s bajo la reglamentación internacional ISO 12312-2.

