VIDEO: Hombre se salva al aplicar en sí mismo la maniobra Heimlich tras un atragantamiento

Un especialista de la salud en territorio turco cobró relevancia en las plataformas digitales tras la difusión de una grabación donde se le observa rescatándose a sí mismo de un peligro inminente, pues se practicó la maniobra de Heimlich.

El incidente ocurrió mientras el hombre ingería alimentos en la privacidad de su despacho, momento en el que un fragmento de comida obstruyó sus conductos respiratorios. La cámara de seguridad registró el instante en que el profesional, al verse desamparado por la falta de compañía, utilizó el mobiliario de su entorno para revertir la asfixia que amenazaba su integridad física.

VIDEO muestra momento exacto en hombre se autoaplica la maniobra de Heimlich

Las imágenes, que tienen una duración inferior al medio minuto, capturan la transición desde un momento de tranquilidad hasta uno de crisis absoluta. Al percibir el bloqueo en su garganta, el sujeto manifestó señales instintivas de auxilio al sujetarse el cuello.

No obstante, reaccionó con celeridad gracias a su instrucción en medicina y técnicas de socorro. Al reconocer la gravedad del atragantamiento, se posicionó estratégicamente detrás de un asiento para ejecutar un procedimiento de emergencia sobre su propio cuerpo de manera autónoma.

A healthcare worker in Türkiye saved himself after choking while eating alone



🏥 With no one nearby to assist, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich maneuver on himself, successfully clearing the obstruction from his airway pic.twitter.com/P8gMNfJvuH — Anadolu English (@anadoluagency) February 11, 2026

Tras vivir momentos de extrema tensión, el individuo, logró expulsar el objeto que impedía su respiración. El éxito de esta acción se debió a que utilizó el borde de una silla como punto de apoyo para ejercer una presión contundente en la zona abdominal superior.

Este método resultó ser tan eficiente para liberar el paso del aire como si un tercero hubiera intervenido desde su espalda, permitiéndole sobrevivir a un escenario que pudo haber tenido consecuencias irremediables.

¿Qué es y cómo se practica la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios diseñado para desalojar objetos que bloquean las vías aéreas mediante el uso de la presión física.

En situaciones normales, una persona se coloca detrás del afectado para realizar compresiones, pero cuando la víctima se encuentra sin ayuda, la maniobra se adapta utilizando objetos rígidos. El objetivo principal es generar un flujo de aire interno lo suficientemente fuerte como para que el obstáculo sea expulsado hacia afuera por la boca.

Para llevar a cabo esta versión individual de la maniobra, la persona debe buscar un respaldo de silla o un borde firme que llegue a la altura de su vientre.

El individuo debe inclinarse sobre dicho objeto y presionar la parte alta del abdomen contra el borde de manera enérgica y rápida. Este impacto mecánico sustituye el abrazo de rescate tradicional, logrando que la compresión hacia adentro y hacia arriba libere el tracto respiratorio de forma exitosa.

