¿Inflación 2026? El bolsillo de los mexicanos se cuentra bajo presión. Comer hoy en México es hasta 67% más caro que en 2018, de acuerdo con un análisis económico del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, una de las universidades más reconocidas del país. La escalada de precios en la canasta básica, transporte y servicios está cambiando la forma en que millones de familias viven y consumen.nLos datos son claros: el costo de vida en México, no solo sube, sino que se acelera.

Inflación: ¿Cuánto ha aumentado el costo de vida en México?

El impacto es evidente tanto en zonas urbanas como rurales:



Zonas urbanas: pasar de $1,500 en 2018 a $2,571 en 2026 para cubrir necesidades alimentarias básicas



Zonas rurales: de $1,150 a $1,940 en el mismo periodo.

Comer en México hoy es hasta 67% más caro que en 2018, según un análisis del ITESO. El aumento en la canasta básica ha elevado significativamente el costo de vida.



En zonas urbanas, el gasto mensual en alimentos pasó de $1,500 a más de $2,500, mientras que en zonas rurales… pic.twitter.com/w1lVON1MUX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Pero el golpe no termina ahí. Para evitar caer en pobreza por ingresos:

En las ciudades, una persona necesita $4,940 mensuales (antes $3,100)



En zonas rurales, se requieren $3,553 (antes $2,200).

Con lo anterior, se puede asegurar que para una familia de cuatro integrantes en ciudad, el ingreso necesario ya ronda los 20 mil pesos mensuales, según el análisis del ITESO.

¿Qué productos han subido más en México?

El aumento no es uniforme, ya que algunos productos han tenido incrementos alarmantes:



El jitomate: +126% en zonas rurales y +28.8% en zonas urbanas



Alimentos en general: +6.87% anual



Canasta no alimentaria: hasta +53% en zonas rurales.

Además, servicios como transporte, educación y cuidados personales también han registrado aumentos constantes.

¿Por qué todo está más caro en México?

Expertos señalan varios factores clave como la inflación general de 4.59%, por encima del objetivo del Banco de México, además del aumento en combustibles, que encarece transporte y logística; y sobre todo, por el denominado efecto “cadena”: subir gasolina eleva el precio de alimentos y servicios. Aunque existen subsidios al IEPS en gasolinas, estos no han sido suficientes para frenar el impacto.

¿Qué pasa con el empleo en México?

El panorama se complica con un mercado laboral débil con los 207 mil empleos formales creados en 2026, un 8.4% menos que en 2025. En Jalisco, uno de los motores económicos del país, registró una caída de 73.4% en generación de empleo; y por si esto no fuera suficiente, más de 56 mil empresas han desaparecido desde 2023, según datos del IMSS. Esto significa menos ingresos, menor consumo y un círculo económico difícil de romper.

¿Qué significa esto para las familias de México?

El encarecimiento del costo de vida está obligando a millones a ajustar gastos, reducir consumo o endeudarse. Los expertos advierten que la presión seguirá mientras no se estabilicen los precios y se reactive el empleo formal; ¿Qué cambios has tenido que hacer para enfrentar el aumento de precios?

