¿Vas a viajar por carretera? Estas son las casetas más caras de México en 2026

¡Las vacaciones nos respiran en la nuca! Miles de personas aprovecharán el puente del Día del Trabajo para salir de la rutina y tomar un merecido descanso. Pero antes de arrancar el coche, en Azteca Noticias te decimos las autopistas con las casetas más caras de este 2026.

Esto, luego de que Carreteras y Puentes Federales (Capufe) subiera el precio de sus tarifas a nivel nacional. Así que antes de que tu bolsillo resienta el gasto, consulta las carreteras más caras de México.

¿Cuáles son las autopistas más caras de México?

El pasado 13 de abril, Capufe anunció un incremento del 4.7% en las casetas de cobro que administra, lo que hizo que los precios se dispararan para motociclistas, transportistas y automovilistas.

Ahora bien, las tarifas más altas se encuentran principalmente en rutas largas como Durango-Mazatlán, Cuernavaca-Acapulco y otras autopistas como la de Arco Norte. A continuación, te decimos la lista actualizada.



Tepic-Mazatlán: mil 57 pesos para autos y 527 pesos para motos (no está administrada por Capufe).

Autopista Durango-Mazatlán: 820 pesos para automovilistas y 410 pesos para motos .

Tehuacán-Oaxaca: 702 pesos para automovilistas y 313 pesos para motos.

Mérida-Cancún: 675 pesos para autos y 337 pesos para motos (no está administrada por Capufe).

Cuernavaca-Acapulco: 670 pesos para autos y 335 pesos para motocicletas.

La Tinaja-Cosoleacaque: 560 pesos para autos y 280 pesos para las motos.

Estación Don-Nogales: El recorrido completo es de 542 pesos para autos y 271 pesos para motos.

Barranca Larga-Ventanilla: 490 pesos para automóviles y 244 para motos

Las Choapas-Ocozocoautla: 317 pesos si van en auto y 158 pesos en motos.

Córdoba-Veracruz: 282 pesos autos y 141 motos

¿Cómo funciona el TAG?

Si planeas viajar por autopistas de cuota este puente, contar con un TAG puede ahorrarte tiempo en casetas y evitar contratiempos, especialmente en tramos donde ya opera el sistema “cero efectivo”.

Existen distintas opciones, como IAVE, PASE, TeleVía, cada una con costos de activación, recargas mínimas y cobertura diferente.

Por ello, antes de elegir, lo mejor es comparar cuál se adapta mejor a tu ruta y revisar en qué carreteras es aceptado. En el caso de Capufe, el TAG IAVE se puede comprar en línea, y se entrega en centros autorizados.