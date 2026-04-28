Darán 9 mil pesos a voluntarios del Mundial 2026 en México; requisitos y registros para el programa

¡Atención, mexicanos! La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habilitó un programa para que las y los jóvenes puedan trabajar como "embajadores de México" durante el Mundial 2026 y recibir un apoyo económico, pero ¿qué requisitos necesito para inscribirme?

Los jóvenes que formen parte del programa recibirán un pago de $9 mil 582 pesos al mes, además de un seguro médico por parte del IMSS.

Requisitos para el programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026

Uno de los requisitos esenciales para poder convertirte en "Embajador o embajadora de México" durante el Mundial 2026, es importante tener entre 18 y 29 años de edad.

Además, el programa únicamente estará disponible para los jóvenes que vivan en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco o Nuevo León.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más requisitos para ser parte del programa; sin embargo, estos podrías ser similares a los de Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres vivir el Mundial desde adentro? Este programa es para ti, si vives en CDMX, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.



Con la campaña de la @STPS_mx, Jóvenes Embajadores y Embajadoras del Mundial 2026, podrás capacitarte en turismo, cultura,… pic.twitter.com/1rfYXXUWpK — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) April 24, 2026

¿Qué pasará con los jóvenes al terminar el Mundial 2026 en México?

¡No entres en pánico! En caso de quedar seleccionado y participar en el Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio, la oportunidad laboral no termina aquí.

Al terminar la Copa Mundial, las y los jóvenes podrán continuar en el programa hasta completar los 12 meses del programa, así lo confirmó Gabriela Cuevas Barrón, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026.

Las personas que participen en este programa serán capacitadas en turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes para poder participar en la organización del torneo.

¿Dónde me registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡Toma nota! Si quieres formar parte de este programa, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y seguir los pasos que pide la plataforma.

Pasos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026

Para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial del programa, y seguir estos pasos: