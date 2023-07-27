¿Qué tan exitosa es la comida mexicana en el mundo? Es considerada Patrimonio de la Humanidad

¡Aromas, colores y sabores! La comida mexicana es una de las más aclamas en el mundo por su riqueza y diversidad de ingredientes, pero sobre todo por la enorme tradición que guarda cada platillo, ¿necesitas motivos para comprobar que es la mejor de todas? Esto es lo que dice la crítica internacional.

Sin duda alguna en México nos encontramos orgullosos de nuestras raíces y uno de los aspectos que más presumimos es la cocina, ¿por qué, por qué será que la variedad de sabores nos enloquece tanto que queremos gritarlo al mundo entero?

¿Qué tan famosa es la comida mexicana?

Desde 2010, la comida mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que significa que el Consejo de administración de los sitios protegidos se compromete a proteger y preservar las tradiciones culinarias de México para la posteridad.

Por su sabor, su presentación y su gran cantidad de variedad en los sabores, la cocina mexicana es una de las más aclamadas en el mundo.

¿Qué lugar ocupa la gastronomía mexicana en el ranking mundial?

En 2022, la guía culinaria TasteAtlas colocó a la gastronomía mexicana como la sexta mejor del mundo gracias a su historia: una combinación única entre ingredientes prehispánicos y españoles.

A la cabeza de las mejores cocinas del mundo se encuentran platillos provenientes de Italia, Grecia, España, Japón e India.

La comida mexicana ocupa el sexto lugar en la mejor del mundo, según el TasteAtlas|TasteAtlas

Pero, ¿qué hace tan diferentes y especiales a los platillos mexicanos? Sencillo, las especialidades influyen en nuestros sentidos, resaltando ingredientes como el maíz, el chile y el frijol.

¿Cuáles son los platillos típicos de la gastronomía mexicana?

¿Qué se te antoja de comer hoy? Por su variedad de ingredientes y productos únicos de la región, la cocina mexicana destaca prácticamente en culquier platillo o presentación, aunque no se puede negar que existen los favoritos, como:



Mole Pozole Cochinita Pibil Chiles en Nogada Barbacoa Carnitas Pescado a la talla Pescado a la Veracruzana Tlayudas Tacos

Aunque sin dudarlo todos podemos coincidir que el mejor platillo mexicano es y será siempre una deliciosa salsita, el completo ideal para cada comida y el cual no puede faltar en la mesa.