El queso Oaxaca es considerado como uno de los cinco mejores del mundo

¿Necesitas un motivo más para estar orgulloso de la comida mexicana? Pues llegó el momento de celebrar que el queso Oaxaca entró en el Top 5 de los mejores del mundo, de acuerdo con la enciclopedia internacional de sabores Taste Atlas.

En su acostumbrada y famosa lista Best Cheeses in the World, la cual es actualizada constantemente, colocaron al queso Oaxaca en la posición número cinco de los mejores quesos del mundo, solo por detrás de los italianos Parmigiano Reggiano, Gorgonzola piccante, Burrata y Grana Padano.

Con este resultado, el queso Oaxaca da un salto considerable del lugar 18 al 5, de acuerdo con los dos últimos rankings publicados por el sitio especializado, el cual esta conformado por la opinión de expertos y de la comunidad que los lee.

Taste Atlas Ranking de los mejores quesos del mundo: queso Oaxaca en el quinto lugar

El queso Oaxaca puede presumir estar por encima de otros muy famosos, como el Manchego, Boufort, Mozzarella, Cheddar, Cameembert, etcétera; sitio que buscará mantener mediante el reconocimiento popular y especializado.

Calificado con 4.7 en la actualización de febrero 2023, el queso Oaxaca fue descrito de la siguiente forma por Taste Atlas:

“El queso se caracteriza por su textura fibrosa. Tiene un sabor sabroso, cremoso, suave y mantecoso, lo que lo hace ideal para quesadillas, empanadas y tlayudas. El queso tiene excelentes propiedades de fusión, razón por la cual se usa a menudo en numerosos platos horneados”.

¿Qué es Taste Atlas, el sitio que reconoció al queso Oaxaca?

El sitio especializado Taste Atlas es una guía internacional de comida tradicional de desitintas partes del mundo, el cual ha evaluado más de 10 mil alimentos bebidas con el objetivo de hacer un mapa con los platillos más representativos de cada país.

Taste Atlas Así aparece el queso Oaxaca dentro de la enciclopedia Taste Atlas

El objetivo es presumir los platillos que deben ser probados en distintas latitudes del planeta y ofrecen una herramienta para localizar restaurantes según el lugar donde te encuentres.

¿Cuál es el origen del queso Oaxaca?

De acuerdo con el sitio especializado, el proceso para crear el queso Oaxaca procede de Italia, ya que frailes dominicos compartieron la elaboración del ‘queso pasta filata’ cuando se establecieron en Oaxaca, estado ubicado en el sur de México.

Se considera que el queso Oaxaca se creó en México a finales del siglo XIX y la leyenda más famosa coloca el error de una niña como la causante, pues debido a una distracción de Leobarda Castellanos García, la leche se pasó del punto de cuajado y tuvo que recurrir a otras alternativas para evitar ser regañada.

De acuerdo con la creencia, la adolescente agregó agua caliente a la mezcla y el resultado fue una masa fundida y chiclosa a la que llamó “quesillo”.