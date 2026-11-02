Precio del dólar hoy lunes 2 de noviembre de 2026: ¿En cuánto cotiza el tipo de cambio en México?

Este lunes 2 de noviembre de 2026, el precio del dólar presentó debilitamiento en las principales monedas del mundo y los inversionistas alistan una semana clave que se verá dominada por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el mercado de las criptomonedas intenta tomar respiro tras haber sufrido pérdidas considerables en días pasados.

Así amanecen los indicadores financieros este lunes de puente en México.

¿Por qué bajó el dólar?

El dólar estadounidense cotizaba con una caída del 0.3%, tras registrar su nivel más bajo en un mes durante las primeras horas.

Analistas de Societe Generale comentaron que la baja en los precios del petróleo y el rechazo al riesgo impulsaron un entorno desfavorable para la divisa.

¿Las elecciones en Estados Unidos influyen en el precio del dólar?

El comportamiento de las monedas ocurre justo antes de las votaciones del martes 3 de noviembre en territorio estadounidense, donde los electores definirán el control del Congreso.

Todo indica que los demócratas podrían ganar la Cámara de Representantes, y la contienda por el Senado se mantiene ajustada ante la administración del presidente Donald Trump.

Precio del dólar hoy 2 de noviembre

En el mercado de México, el tipo de cambio tiene algunas variaciones dependiendo de la región y la institución bancaria:



Tijuana: La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos.

La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos. Banco Azteca, dólar estadounidense: Se compra en $17.00 pesos y se vende en $19.34 pesos.

Se compra en $17.00 pesos y se vende en $19.34 pesos. Banco Azteca, dólar canadiense: Se compra en $12.25 pesos y se vende en $14.34 pesos.

Ligera recuperación de Bitcoin y Ether tras el hackeo a Binance

El bitcoin y el ether mostraron ligeras recuperaciones tras el robo récord de 6 mil 300 millones de dólares reportado en la plataforma Binance.

El precio del bitcoin está en 77 mil 576.80 dólares en Estados Unidos, con un ajuste a la baja del 0.84% durante el día.

Precio del bitcoin hoy 2 de noviembre

En México, la criptomoneda cotiza en alrededor de 1 millón 452 mil 224.41 pesos mexicanos, registrando una baja del 1.25% en la jornada mientras se ajustan las operaciones internacionales.

¿Abren los bancos hoy 2 de noviembre?

Recuerda que los bancos de la República se encuentran cerrados, aunque sí hay una opción y esa es Banco Azteca. La institución abre sus puertas los 365 días del año por si te urge hacer algún movimiento financiero.