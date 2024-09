La forma efectiva de bloquear llamadas de números desconocidos en tu celular

¡Atención! Recibir llamadas de números desconocidos puede ser algo molesto para muchas personas, por ello, algunas empresas de tecnología permiten que las y los usuarios puedan bloquear los números no deseados, pero ¿cómo puedo dejar de recibir estas llamadas?

¿Me pueden estafar si respondo a un número desconocido?

Aunque muchas de las llamadas de números desconocidos que recibimos en nuestro día a día pueden ser un simple error, algunas de ellas pueden tratarse de estafas telefónicos, provocando el robo de datos personales o bancarios.

Expertos recomiendan a las y los ciudadanos tomar precauciones al momento de recibir llamadas de números no deseados, entre ellas está el NO proporcionar nuestros datos financieros por teléfono, ya que las empresas no suelen pedir esta información.

Es importante no proporcionar información personal y bancaria durante las llamadas desconocidas | PEXELS

¿Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en iPhone?

¡Toma nota! Actualmente, iPhone cuenta con una función que permite “silenciar números de teléfonos desconocidos”, esto para evitar las llamadas no deseadas. Al activar esta opción, se bloquearan los números con los que nunca se ha tenido contacto y que no estén guardados en la lista de contactos, pero ¿cómo puedo bloquear estas llamadas en iOS?



Ve a Configuración

Dirígete a “Teléfono”

Selecciona la opción “Silenciar desconocidos”

Al activar esta función, los usuarios dejarán de recibir llamadas de desconocidos, por lo que cuando los número que no se tengan agregados intenten llamarte, entrarán directamente al buzón de voz y aparecerán en tu lista de “llamadas recientes”.

Así puedes bloquear números desconocidos en Android

Ahora, si cuentas con un dispositivo Android y quieres bloquear números desconocidos para que ya no vuelvan a llamarte, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:



Abre la aplicación de “Teléfono”

Presiona “Más"; en los tres puntitos

Selección la opción de “Configuración” y después “ Números bloqueados ”

” Activa “Desconocido”

De acuerdo con la página oficial de Google, al activar esta acción, se bloquearán las llamadas de números privados o no identificados; sin embargo, las y los usuarios de Android seguirán recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.